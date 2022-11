Serie B: Un derby al cardiopalma se lo aggiudica Caserta, Sant'Antimo beffato sulla sirena

La Geko subisce la beffa più atroce vedendosi strappare dalle mani dalla Juvecaserta, con 2″ sul cronometro, un derby comandato per larghi tratti. Decisivi i troppi errori commessi nel convulso finale e due liberi dell’ex Sperduto

Quintetto classico per coach Gandini, che ha Cantone bloccato dal mal di schiena ed in panchina solo per onor di firma; Luise, provo di Mei infortunato, risponde lanciando Mastroianni sulle tracce di Maggio.

Di Mennella, dall’arco, il primo canestro della partita, Caserta risponde con un 7-0 aperto e chiuso dall’ex Sperduto ma la Geko tiene botta e sull’asse Maggio-Quarisa ripassa al 6′ (13-15). Primi cambi, entrano Cannavina e Montanari e sono proprio loro a formare il 19-24 ad 1′ dalla prima sirena. Sant’Antimo doma gli assalti casertani e resta avanti anche in avvio di 2′ quarto e al 13′ prova l’allungo (23-33) con una magata di Maggio. 4 punti di Cioppa riaccendono la Juve (30-35 al 15′) e il pubblico sugli spalti, al 17′ Lucas riporta i suoi a -3 e Gandini è costretto al time out. La Geko ne esce con un 9-0 aperto e chiuso da Sgobba e al 19′ è di nuovo a +12 (34-46). I locali dimezzano lo svantaggio a cavallo dell’intervallo, Mennella e Maggio provano a contenere il nuovo ritorno casertano ma le triple di Sperduto e Lucas fissano il 46-50 del 24′. È un momento chiave, bisogna stringere i denti e mantenere la calma, anche a fronte di un paio di fischi difficili da digerire. Rientrano Montanari e Cannavina, Lucas intanto infila la tripla del 49-50 e il palasport esplode. Scali risponde con un canestro dalla lunga pesantissimo, poi sono proprio i due under a riportare in quota Sant’Antimo 52-59 al 28′. È ancora lunga, a Scali viene fischiato un tecnico incomprensibile e i padroni di casa ne approfittano per piazzare un 8-0 che vale il sorpasso sul 60-59. Dura pochissimo, sul ribaltamento Mennella infila una clamorosa tripla dall’angolo e poi è Sgobba sulla sirena a firmare il 60-64. Ci sono ancora 10′ da giocare, i primi due passano senza che nessuno sblocchi il risultato poi segna Scali, Montanari stoppa Lucas e Sgobba mette il 60-68 in fade away. Stavolta è Caserta a sentire la pressione, Luise prende tecnico per proteste e Maggio griffa il +9 esterno a 5’42. Cioppa sveglia i suoi sull’attacco successivo (63-69), la Geko risponde con un libero di Quarisa e poi la gara si impantana di nuovo fino a 2’34, quando un antisportivo fischiato a Mennella viene trasformano dai bianconeri in 4 punti per il 67-70. Gli ospiti mancano la risposta con Sgobba, sbagliano poi nell’ordine Sperduto, Mennella e Lucas ed è quindi Montanari a stoppare Cioppa quando si entra nell’ultimo minuto.

La Geko però fallisce ancora in attacco e così a 27″ Lucas la riapre in penetrazione (69-70). Doppio time out, ma quando si torna in campo Mennella perde la maniglia consegnando a Caserta la palla del sorpasso: Sperduto va sul primo ferro, il rimbalzo è di Sgobba che subisce fallo immediato e va in lunetta con 10″ da giocare: l’ala fa 0/2 e l’ultimo possesso torna nelle mani dei locali. Il tiro lo prende Sperduto, lo sbaglia ma su di lui viene fischiato un fallo di Scali e dalla linea la guardia romana fa 2/3. Finisce 71-70, per la Geko è un boccone amarissimo.



IL DOPOGARA DI COACH GANDINI – “Abbiamo fatto un’alta partita solida in emergenza, ma come a Bisceglie non siamo stati bravi a gestire i vantaggi. Dobbiamo essere più cinici e dobbiamo sicuramente avere più attenzione nei possessi decisivi”.



JUVECASERTA 71 - GEKO SANT’ANTIMO 70 (21-24, 38-46; 60-64)

CASERTA: Lucas 21, Mastroianni 7, Sperduto 14, Drigo 6, Visentin 2; Cioppa 10, Sergio 6, Romano 5, Cortese. N.e.: Mei, D’Aiello e Pisapia. All.: Luise.

GEKO: Maggio 12, Mennella 13, Scali 6, Sgobba 14, Quarisa 11; Montanari 10, Cannavina 4, Sabatino. N.e.: Cantone, Nardi e Coralic. All.: Gandini.