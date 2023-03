Gevi Napoli Basket, Howard a due triple dal record di Mike Penberthy

Jordan Howard è stato votato come miglior giocatore della 23esima giornata del campionato di Serie A. I 28 punti realizzati dallo statunitense con passaporto portoricano ha contribuito in maniera decisiva all'importantissima vittoria della Gevi Napoli sul campo della Dolomiti Trento.

Il 27enne nativo di Chandler ha messo a segno 7 triple su 10 tentativi, a cui ha aggiunto il 50% da due punti (2/4) e il 100% ai liberi (3/3), oltre a 2 rimbalzi e 3 assist, i quali sommati ai 4 falli subiti gli hanno fatto registrare un 31 di valutazione per quella che è stata la sua miglior partita in Italia.

Con i 7 tiri da tre realizzati contro Trento - ricorda la Lega Basket sul proprio sito ufficiale - Howard è arrivato a 2 triple dal record societario di Napoli, realizzato dall'indimenticabile Mike Penberthy nella stagione 2003/04, con ben 9 canestri da tre segnati contro la Benetton Treviso.

I numeri di Howard

Per Jordan Howard quella contro Trento è stata la quindicesima partita chiusa in doppia cifra per punti segnati, la quarta con oltre venti punti a referto, per 305 punti totali realizzati in 22 partite, secondo solo a JaCorey Williams (333), per una media di 13.9 in 25.2 minuti. Le sue percentuali al tiro parlano di 45.5% da due, 39.8% da tre e 85.2% ai liberi. Il numero 1 partenopeo è in 'Top 10' in Serie A sia per triple tentate con 133 (precisamente al nono posto) sia per triple segnate con 53 (precisamente al sesto posto), realizzandone circa 2.4 a partita su 6.0 tentativi.

Il dato interessante di squadra

Contro Trento è stata la terza volta in questo campionato - ricorda la Lega Basket - che Napoli ha tirato con più del 50% dal campo (55.4%, 31/56); le altre due volte era successo contro Sassari (62.5%, record annuale societario) alla 16ª giornata e contro Bologna (58.9%) alla 1ª.

Seconda prova per percentuale da due punti grazie al 22/34 realizzato a Trento, che vale il 64.7%. Quella di domenica è stata la miglior prestazione al tiro in una gara in trasferta per la squadra partenopea.