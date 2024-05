Napoli Basket, Jaworski saluta il club azzurro: esercitata la "option out"

Justin Jaworski non farà ritorno a Napoli nella prossima stagione. La guardia americana ha, infatti, esercitato il diritto di uscire dal contratto biennale (scadenza 30.06.25) con la GeVi Napoli Basket, utilizzando la cosiddetta "option out", con corresponsione di buy out in favore della società azzurra.

"A Justin va il ringraziamento della S.S. Napoli Basket per l’impegno profuso nel corso di questa stagione e un sincero in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale", si legge in una nota ufficiale del club partenopeo.