Napoli Basket, colpo sotto canestro: arriva JaCorey Williams

Quarto colpo di mercato per la Gevi Napoli Basket dopo gli arrivi di Michineau, Howard e Zanotti. Il club del presidente Grassi ha infatti annunciato l'ingaggio del centro americano JaCorey Williams, che nella scorsa stagione ha militato nel campionato francese.

Classe 1994, 203 centimetri di altezza, Williams si è formato presso le università di Arkansas e Middle Tennesse, Nel 2017 la Summer League con i Golden State Warriors poi la prima stagione disputata in G-League con i Canton Charge, con 15.4 punti di media e 7.4 rimbalzi. Successivamente il neo-acquisto della Gevi si trasferisce in Corea del Sud, dove indossa la maglia dell'Ulsan, prima di un breve passaggio in Grecia con il Paok Salonicco.

Nella stagione 2020-2021 l'arrivo in Italia con l'Aquila Trento. Nelle 26 partite disputate nel nostro campionato di massima serie, Williams realizza 18.2 punti di media e 7.8 rimbalzi, affermandosi tra i migliori giocatori del campionato e contribuendo al raggiungimento dei playoff della squadra trentina. In Eurocup, invece, le statistiche parlano di 14.3 punti di media realizzati e 7.3 rimbalzi.

Nel 2021-2022 Williams ha giocato nel campionato francese con il Bourg en Bresse, con 8.4 punti di media e 4.7 rimbalzi. Nelle partite di Eurocup sono 9.9 i punti realizzati uniti a 4.1 rimbalzi.

Buscaglia: "Con Williams avremo una dimensione di verticalità"

“Benvenuto a JaCorey. Abbiamo voluto inserire un giocatore come lui per integrare il nostro pacchetto lunghi, per avere una dimensione di verticalità. E’ un atleta rapido, veloce, che corre bene il campo, che si integra ottimamente con i giocatori che abbiamo. Williams ha qualità, voglia di riscatto. Fa molto piacere che si unisca al desiderio di competere per darci una mano nella sfida che ci attende quest’anno, in un campionato che sarà duro e difficile". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia.

Bolognesi: "JaCorey è il lungo che cercavamo"

"Siamo contenti che JaCorey abbia accettato il nostro progetto. Era il lungo che cercavamo, un giocatore dinamico, solido, che potesse anche essere un terminale offensivo. Conosce il campionato italiano, ha fatto molto bene, realizzando numeri importanti a Trento, trascinando anche la squadra ai playoff. Aggiungiamo un elemento fondamentale al nostro team". Queste le parole del ds azzurro Alessandro Bolognesi.