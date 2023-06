Napoli Basket, comincia l'era Milicic: Cesare Pancotto resta come assistant coach

Comincia l'era Milicic per il Napoli Basket. Il nuovo coach della Gevi è stato presentato quest'oggi a Pozzuoli, presso lo "Skyline Mediterraneo". Con lui al tavolo della conferenza anche l'amministratore delegato Alessandro Dalla Salda ed il responsabile dell'area tecnico-sportiva Pedro Llompart.

Ad introdurre il nuovo tecnico è stato proprio l'ad Dalla Salda: "Questo è un altro momento importante della nostra stagione. Milicic è un allenatore internazionale che abbiamo voluto. E' ancora giovane, ma ha già una certa esperienza alle spalle. Ha già vinto sei titoli, con due squadre diverse. E' allenatore della nazionale polacca, con la quale ha fatto un exploit importante agli ultimi Europei, e viene da una stagione brillante, salvando una squadra storica come il Besiktas. Con lui abbiamo firmato un contratto triennale, con possibilità di uscita reciproca dopo due anni. Speriamo, quindi, di intavolare un rapporto di medio e lungo termine e coniugare le nostre aspettative e le nostre ambizioni con le sue. Per quanto riguarda il resto dello staff tecnico mi prendo ancora qualche giorno per individuare la figura che si dovrà occupare dello scouting, oltre a quella di preparatore atletico, che andremo ad individuare nei prossimi giorni, in sostituzione del prof. Giacomo Sorrentino, che seppur ancora sotto contratto abbiamo deciso di sostituire e che ringrazio per la professionalità di questi due anni".

Pancotto resta come assistant coach

Nel corso della presentazione è stata annunciata anche la nomina di Alessandro Di Fede nel ruolo di club manager, mentre il team manager sarà Iacopo Ielasi, che nella scorsa stagione ricopriva il ruolo di team assistant. Dalla Salda ha poi annunciato anche la permanenza di Cesare Pancotto, presente in sala: "Ringrazio per l'ennesima volta Cesare, perchè se siamo qua e possiamo parlare di Serie A è anche grazie alla sua esperienza. Io penso che Cesare possa essere un punto di riferimento importante, anche e soprattutto per Igor, che ha tanta qualità ma che è alla prima esperienza in Italia, in un campionato con delle dinamiche molto complesse come quello della Serie A. Grazie a Cesare, dunque, per essere rimasto in un ruolo che per me va oltre quello di assistentato. Super confermato, insieme a loro, anche Francesco Cavaliere, sempre più uomo società e punto di riferimento".

"Oggi è un giorno molto importante perchè presentiamo il leader del nostro progetto sul campo. Igor è un allenatore giovane, con ambizione e grande esperienza. Quando abbiamo parlato con Igor del progetto, lui ha capito subito che Napoli era il suo posto. E' un allenatore che lavora tanto, che sviluppa le squadre e che utilizza vari sistemi difensivi, con una squadra molto dinamica in attacco. Sono sicuro che i nostri tifosi saranno orgogliosi di quanto vedranno sul campo. Sono sicuro che andrà tutto bene e che abbiamo fatto la scelta giusta", ha aggiunto Pedro Llompart.

"E' un grosso onore e un grosso piacere essere qui. Ho da subito percepito quella che è la volontà del club di affermarsi, stabilizzarsi e crescere, sul campo e a livello organizzativo. Il calore del Sud, poi, mi ha dato una marcia in più. Ho già iniziato a visionare la squadra dell'anno scorso e continuerò a farlo in questi giorni insieme allo staff tecnico. Ho già avuto modo di aver report tecnici e caratteriali sui giocatori dell'anno scorso. Io cerco giocatori con spirito vincente e con la capacità di mettere se stessi al servizio della squadra", ha esordito Igor Milicic.

Mercato, squadra ed obiettivi: Milicic traccia le linee guida del suo Napoli

"Sono un allenatore che utilizza sistemi difensivi variabili. Per questo momento le caratteristiche che stiamo cercando in questo momento riguardano soprattutto la fisicità dei giocatori, per avere atleti in grado di aprire il campo con il tiro da 3 punti, con l'idea di avere un gioco dinamico e veloce, ma organizzato. L'idea è non avere soltanto giocatori americani e cercare di sondare quello che il mercato può offrire. L'idea è quella di avere quattro giocatori stranieri nel pacchetto di esterni, andare a completare il 4 e il 5 sempre con stranieri, per poi completare il roster con degli italiani, a seconda di quello che offrirà il mercato. In questo momento la squadra non ha giocatori e questo è un periodo della finestra di mercato abbastanza complicato, perchè iniziale. L'idea è quella di avere 9 giocatori che possano coprire le rotazioni principali e poi avere 2 o 3 giocatori che possano puntellare il lavoro ed essere soprattutto un aiuto per quanto riguarda gli allenamenti e tutto il resto. Non sono mai stato in Italia, ma seguo da tanti anni questa lega. E' un campionato molto competitivo ed equilibrato. Mi sto concentrando sul capire come sono strutturate le altre squadre, per cercare di capire come poterle affrontare e come poter strutturare la mia squadra. Sono un allenatore che si definisce molto tattico dal punto di vista difensivo, quindi da quel punto di vista avremo dei dettami e delle regole ben precise. Maggior spazio, invece, ai giocatori lo lascerò dal punto di vista offensivo. La squadra dovrà giocare in maniera dinamica e veloce. La capacità nel tiro da 3 punti è probabilmente la caratteristica più importante nel mio modo di interpretare la pallacanestro dal punto di vista offensivo. Uno dei miei obiettivi, comunque, è provare ad essere tra le migliori difese della lega e tenere le squadre avversarie sui 60 punti. Le caratteristiche del mio pivot ideale sono quelle di tirar giù tanti rimbalzi difensivi e soprattutto di essere un fattore difensivo anche lontano dal canestro. Serve rapidità di piedi e lateralità dei movimenti, oltre che determinate caratteristiche caratteriali. Per quanto riguarda il playmaker, invece, l'importante è che sappia creare e che abbia energia per correre e far correre i compagni insieme a lui. Mi piacerebbe sicuramente avere giocatori con grande esperienza. Vedremo poi il mercato cosa ci offrirà. Il prezzo e il non partecipare alle coppe europee rappresentano sicuramente un ostacolo nell'andare a prendere questa tipologia di giocatori. Valuteremo anche le summer league. Al momento sonderemo il mercato europeo e italiano per andare a mettere dentro due-tre giocatori che possano essere la base del roster, per poi andarla a puntellare con occasioni, cercando di immettere anche del talento. Gli obiettivi stagionali? Preferisco iniziare, poi mi sbilancerò. L'obiettivo a breve termine è sicuramente quello di accendere la passione dei tifosi e riempire il palazzetto. Mi piace molto il fatto che le tribune siano molto vicine al campo, mi aspetto un'atmosfera calda", le parole di Milicic.

La scheda di Milicic

Igor Milicic, 47enne croato di cittadinanza polacca, è reduce da un'esperienza in Turchia alla guida del Besiktas. Il neo coach della Gevi è attualmente anche il commissario tecnico della Polonia, con la quale ha centrato il quarto posto ai campionati Europei 2022.

Milicic da giocatore ha vestito la maglia della nazionale croata e giocato in vari campionati europei, a partire da quello di casa. Non sono mancate, poi, esperienze in Belgio, Grecia, Polonia, Russia e Turchia.

Da allenatore la sua carriera è iniziata nel 2014 in Polonia, all'Azs Koszalin, ultimo suo club da giocatore. Nel 2015-2016 si trasferisce al Wloclawek, dove rimarrà per 5 anni fino al 2020, conquistando 2 campionati polacchi nel 2017-2018 e nel 2018-2019, una coppa di Polonia e due supercoppe polacche. Nel 2020-2021 il nuovo coach della Gevi viene ingaggiato dallo Stal Ostrow Wielkopolski, vincendo un altro campionato. Nella stagione successiva si aggiudica, sempre con lo Stal Ostrow, la Coppa di Polonia.