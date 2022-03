Basket, colpo della Gevi Napoli: arriva il lituano Gudaitis

Colpo di mercato della Gevi Napoli Basket. Dopo l'addio di Lynch, il club del presidente Grassi ha infatti annunciato l'ingaggio del centro lituano Arturas Gudaitis. Un rinforzo importante per coach Buscaglia in vista del rush finale per la salvezza.

Classe 1993, 208 cm, Gudaitis ha grande esperienza internazionale sia a livello di club che con la nazionale lituana. Dopo le prime esperienze in patria con la maglia dello Zalgiris Kaunas, dal 2013 al 2015, e con in Lietuvos Rytas, dal 2015 al 2017, Gudaitis sbarca in Italia, ingaggiato dall’Olimpia Milano dove gioca per tre stagioni, dal 2017 al 2020, con 14.8 punti di media ed 8.2 rimbalzi nella stagione 2018-2019, ed in Eurolega, dove si afferma tra i migliori nel suo ruolo, viaggiando alla media di 12.5 punti di media e 7.1 rimbalzi, alla sua seconda stagione milanese.

Dopo l’esperienza nella Serie A italiana, Gudaitis viene ingaggiato dallo Zenit San Pietroburgo dove, nella prima stagione, 2020-2021, realizza 11.1 punti e 4.6 rimbalzi in VTB, mentre in Eurolega chiude con 9.7 punti e 4 rimbalzi. Il giocatore lituano ha iniziato la stagione in corso ancora con lo Zenit, 7.4 ppg e 4.4 rimbalzi nel campionato russo, 6.7 e 4.2 in Eurolega, prima di lasciare la squadra russa a fine febbraio.

Nel suo palmares vanta un Campionato Italiano nel 2017-2018, due Supercoppe Italiane, due Campionati lituani e due coppe di Lituania.

Gudaitis sarà presentato alla stampa nel pomeriggio di oggi al Palabarbuto.