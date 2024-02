Napoli Basket: i complimenti di Manfredi, De Luca e della Ssc Napoli per la vittoria in Coppa Italia

La vittoria del Napoli Basket in Coppa Italia alle final eight di Torino ha suscitato grandi emozioni in città. Anche le istituzioni si sono complimentate con la società del presidente Grassi per lo splendido successo.

Il primo è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, spesso presente al PalaBarbuto a bordo campo in questa stagione: "Complimenti al Napoli Basket per il trionfo alle Final Eight. Un applauso ai ragazzi, al coach e alla società per aver riportato, dopo tanti anni, il trofeo a Napoli. Tutta la città è orgogliosa di voi", scrive il primo cittadino su X.

Anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è complimentato via social con la GeVi per lo straordinario traguardo raggiunto: "Una grandissima soddisfazione: la Gevi Napoli, grazie ad una prestazione straordinaria contro l’Olimpia Milano, conquista la Coppa Italia di Basket. Un trofeo che mancava alla città da 18 anni. Complimenti alla società, al presidente, al coach e a tutti gli atleti per questo magnifico risultato sportivo".

Anche la Ssc Napoli, in una storia su Instagram, ha voluto fare i complimenti agli azzurri del basket.