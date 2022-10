Non bastano 30 minuti di grande basket alla Gevi Napoli: la Virtus Bologna passa al PalaBarbuto

Non bastano 30 minuti di grande basket alla Gevi Napoli per avere la meglio sui vicecampioni d'Italia della Virtus Bologna, che passa al PalaBarbuto per la prima volta nella storia. Il match d'esordio di campionato degli azzurri finisce 77-89 in favore dei felsinei. Gli uomini di Buscaglia giocano una grande partita nei primi tre quarti, poi gli ospiti vengono fuori alla distanza nell'ultima frazione di gioco ribaltando l'esito dell'incontro.

Il match

I primi 20' di gioco sono da applausi per gli azzurri. Il primo quarto si chiude sul + 20 (33-13) per i padroni di casa, partiti con il quintetto formato da Michineau, Johnson, Stewart, Zerini e Williams. Percentuali altissime da tre e dalla lunetta per i partenopei, che vanno a riposo sul 57-43. Al ritorno in campo la Virtus parte subito forte con un parziale di 7-0, poi nel resto della frazione a regnare è l'equilibrio, con la Gevi che chiude a + 8 (68-60) a 10' dal termine. Nell'ultimo quarto, però, Bologna viene fuori in tutta la sua forza, nonostante le assenze di Jaiteh, Shengelia, Teodosic e Abass. Gli emiliani diventano inarrestabili in attacco, mentre le polveri degli uomini di Buscaglia si bagnano e finiscono per spegnersi con il passare dei minuti. Il parziale dell'ultima frazione è senza appello: 9-29 in favore dei felsinei, che passano per 77-89.

In casa azzurra molto bene Michineau, decisamente il migliore in campo e top scorer con 16 punti al pari di Johnson, a tratti scatenato nel tiro da 3. Nella Virtus da sottolineare la prestazione super di Mickey, autore di 23 punti.

La Gevi Napoli tornerà in campo domenica prossima alle 19.30 in casa della Happy Casa Brindisi di coach Vitucci.

Buscaglia: "Abbiamo fatto delle buonissime cose come prima partita, ma nel secondo tempo abbiamo fatto fatica"

"Abbiamo fatto delle buonissime cose come prima partita insieme, abbiamo lavorato bene. Non è facile rimanere 40 minuti a questo livello di intensità difensiva. Bologna nel secondo tempo ha alzato molto il livello fisico e abbiamo costruito un po' poco. Sicuramente lavoreremo per avere risposte ed opzioni migliori. Nel secondo tempo abbiamo fatto proprio fatica". Così coach Maurizio Buscaglia ha parlato al termine del match in conferenza stampa.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna 77 – 89 (Q1 33-13; Q2 57-43; Q3 68-60)

Gevi Napoli Basket: Zerini 6, Howard 8, Johnson 16, Michineau 16, Agravanis 7, Dellosto, Matera ne, Uglietti ne, Williams 12, Stewart 10, Zanotti 2, Grassi ne. Coach Buscaglia.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Mannion 4, Belinelli 10, Pajola 2, Bako 8, Lundberg 11, Hackett 2, Menalo ne, Mickey 23, Camara ne, Weems 14, Ojeleye 13. Coach Scariolo.

Arbitri: Paternicò-Borgioni-Galasso.