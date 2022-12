Basket, nuova sconfitta per la Gevi Napoli: Verona passa al PalaBarbuto

Nuova sconfitta per la Gevi Napoli, che cade davanti al proprio pubblico per 74-80 contro la Tezenis Verona. Non basta agli azzurri un rientro in grande stile di Robert Johnson, top scorer del match con 19 punti, per avere la meglio degli scaligeri, che piazzano un’importante rimonta nell’ultimo quarto e riescono a portare a casa un successo pesante al PalaBarbuto.

Il match

Buscaglia schiera in quintetto Michineau, Johnson, Uglietti, Davis e Williams. Johnson fa sentire subito la sua ritrovata presenza e mette a segno il primo canestro dell’incontro. La prima frazione è molto equilibrata e si chiude sul 21-20 in favore degli ospiti. L’equilibrio regna sovrano anche nel secondo quarto, con Verona che chiude all’intervallo con un solo possesso di vantaggio (39-36).

Nella ripresa la Gevi Napoli inverte la rotta e passa alla conduzione del match, chiudendo la terza frazione a + 5 (57-52) grazie ad una schiacciata di Michineau. Ad inizio ripresa Verona pareggia, poi gli azzurri allungano nuovamente a + 5 a 7 minuti dal termine ed è a + 4 a metà tempo. Gli scaligeri, però, trascinati da Bortolani ribaltano il match e riescono a strappare il successo agli uomini di Buscaglia, chiudendo sul 74-80.

Buscaglia: “Persa lucidità nel quarto decisivo”

"Siamo davvero dispiaciuti di aver perso. E' stata una partita di break e contro break, non siamo mai riusciti a prenderla in mano. Abbiamo più inseguito che condotto, ma siamo arrivati ad avere la partita in mano quando serviva. Negli ultimi dieci minuti, però, abbiamo sbagliato parecchio, mentre Verona no. Faccio i complimenti agli avversari per la vittoria, sono stati bravi a giocare con calma fino alla fine. Noi abbiamo perso fluidità e ritmo nel quarto decisivo. La squadra ha dimostrato mancanza di consistenza. Questo ci fa capire che dobbiamo ricominciare un po’ daccapo per alcune cose. Avevamo lavorato in un modo pazzesco questa settimana, ma ci siamo incasinati da soli". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia al termine del match.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket -Tezenis Verona 74-80 (20-21; 36-39; 57-52)

Napoli: Zerini 6, Howard 9, Johnson 19, Michineau 10, Dellosto, Matera ne, Davis 8, Uglietti 9, Williams 10, Stewart 2, Zanotti, Grassi ne. All.Buscaglia

Verona: Smith 12, Cappelletti 10, Holman 2, Ferrari ne, Casarin 6, Bortolani 11, Johnson 11, Candussi, Rosselli, Anderson 19, Udom 2, Sanders 7. All. Ramagli.