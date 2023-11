Napoli Basket da 'batticuore': la Gevi vince all'ultimo respiro contro Varese

Una partita dalle mille emozioni, sconsigliata per i 'deboli' di cuore. La Gevi Napoli Basket batte all'ultimo respiro Varese (97-96) in un finale convulso e ricco di ribaltamenti di fronte. Tra le fila azzurre da sottolineare la super prestazione di Pullen, che chiude a 33 punti la sua serata da ricordare.

IL MATCH - Milicic parte con l'ormai abituale starting five, con Ennis, Jaworski, Sokolowski, Zubcic, Owens. Gli azzurri partono subito forte, con un immediato parziale di 6-0 firmato Ennis, Zubcic, Owens. 'Zuba' con un gioco da tre punti allunga a 9. I primi punti di Varese li mette a referto McDermott, con una tripla. Gli ospiti con il passare dei minuti prendono coraggio, mentre gli attacchi azzurri non sono efficaci come nelle battute iniziali. A 1' dal termine della prima frazione arriva il sorpasso lombardo (17-18). Ma una tripla di Owens allo scadere, dopo un canestro di Pullen, chiude il primo quarto sul punteggio di 22-18 per la GeVi.

I partenopei riallungano nella seconda frazione. A metà tempo una schiacciata di 'air' Owens vale il + 9 (34-25). A 3' dall'intervallo lungo Varese riaccorcia con una tripla di Moretti, che vale il - 2 (36-34). Un gioco da tre punti di Ulaneo vale il nuovo sorpasso ospite (36-37). I lombardi infilano una serie di triple e arrivano al + 6. Gli azzurri accorciano e vanno negli spogliatoi sul - 4 (41-45).

Al rientro in campo gli uomini di Milicic partono subito forte e raggiungono il pareggio firmato Sokolowski (45-45). Una tripla di Pullen regala il + 4 (57-53) a poco più di metà quarto. L'Openjobmetis torna avanti a 1' dal termine del terzo quarto, che si chiude con i varesini avanti di 3 lunghezze (63-66). L'ennesima schiacciata di Owens e una nuova tripla di Pullen in apertura dell'ultimo quarto, riportano Napoli avanti. Il numero 0 azzurro è praticamente inarrestabile e mette altre due triple di fila che valgono il + 8 (74-66). Con Owens gravato da 4 falli, Milicic sceglie il quintetto 'piccolo', con Zubcic ad agire da centro. Varese ha 7 vite e dopo essere stata a lungo sotto, a 2.45 dal termine raggiunge di nuovo il pareggio (84-84). Finale convulso, che si gioca punto a punto. Negli ultimi secondi succede di tutto. La Gevi avanti di 1 perde palla, Varese ha la palla della vittoria, ma l'ultimo tiro si perde sul ferro. Finisce 97-96, con il PalaBarbuto che può esplodere di gioia.

ASSENTI I TIFOSI OSPITI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO - Per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, la Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Varese per la partita.