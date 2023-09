Gevi Napoli Basket-Vanoli Cremona, via alla prevendita

E' partita la vendita dei biglietti per la gara amichevole della Gevi Napoli Basket contro la Vanoli Cremona che si giocherà sabato 23 settembre, alle ore 20.00, al PalaBarbuto.

Il club partenopeo ha voluto attuare una politica di prezzi popolari per questa gara amichevole con l’obiettivo di agevolare tutti i propri tifosi ad accorrere al palazzetto per la prima uscita ufficiale in casa della squadra di coach Milicic. Tutti i possessori del nuovo abbonamento per le gare casalinghe, inoltre, potranno assistere alla partita gratuitamente, previo esibizione all’ingresso del Palabarbuto della ricevuta di acquisto della tessera.

È possibile per i nuovi abbonati della Gevi Napoli anche attivare la procedura della cessione del titolo, previo l’esibizione all’ingresso del Palabarbuto della delega con allegati i relativi documenti d’identità del cedente e del cessionario.

I tagliandi sono acquistabili al link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/gevi-napoli-basket-cremona/217641 e in tutti i punti vendita Vivaticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno sabato alle ore 18.30.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara:

Tribuna: 10€

Curva/Gradinata: 5€

Non sono previsti ridotti.