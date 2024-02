Napoli Basket, anche l'Under 19 fa l'impresa alla final eight della Next Gen Cup: battuta Trento

Anche la squadra Under 19 della Gevi Napoli Basket compie l'impresa alle final eight di Next Gen Cup in corso di svolgimento a Trento. Gli azzurrini di coach Lamberti hanno battuto nella gara dei quarti di finale i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino per 66-60, conquistando l'accesso alle semifinali della competizione dove ad attenderli ci sarà l'Olimpia Milano, in un 'remake' della finalissima di Coppa Italia tra le squadre senior.

Grandi protagonisti del match tra le fila partenopee Moussa Bamba e Stefano Saccoccia, autori rispettivamente di 18 e 16 punti. A Trento, invece, non non bastano i 14 punti di Cattapan e i 13 di Niang, uno dei giocatori più attesi dell'intera competizione.

La semifinale contro l'Emporio Armani Milano si giocherà venerdì 23 febbraio a Trento alle ore 18.00. Nell'altra semifinale, invece, si affronteranno Tortona e Brescia.

Il tabellino della GeVi Napoli

Bamba 18, Saccoccia 16, Druzheliubov 14, Sinagra 10, Zanetti 8, Ciardiello, Fiodo, Grassi, Gambardella n.e., Sannino n.e., Verde n.e.. Coach Lamberti.