Basket, Trento passa al PalaBarbuto: per la GeVi Napoli ora la corsa play-off è tutta in salita

La corsa play-off per la GeVi Napoli si complica maledettamente. Gli azzurri cadono al PalaBarbuto contro Trento 93-103, sciogliendosi letteralmente nell'ultimo quarto. Ora per gli uomini di Milicic diventa complicatissimo conquistare un posto tra le magnifiche 8. Anche due vittorie nelle ultime due contro Reggio Emilia in trasferta e Scafati potrebbero non bastare per strappare un pass per la post-season.

IL MATCH - Milicic schiera nello starting five Lever, reduce da un'ottima prestazione contro Sassari, al posto di Zubcic. Trento parte subito forte con un parziale di 0-5 e con il passare dei minuti allunga ulteriormente fino al 3-14. L'ingresso di Pullen risveglia gli azzurri, che a 3.39 dal termine del primo periodo raggiungono il - 6 (13-19) con due canestri di fila di 'super Jacob'. 5 punti di Ennis riportano al minimo svantaggio la GeVi (18-19). Una tripla sulla sirena ancora del canadese regala il pareggio a Napoli (23-23).

A 7'16'' dall'intervallo arriva il primo vantaggio per i partenopei: Pullen pesca Zubcic che sigla il 31-30. Un gioco da tre punti del croato e una tripla di Owens fruttano il + 7 agli uomini di Milicic (37-30). Solokolowski a 2'36" dalla fine del secondo quarto firma in 'contropiede' il 48-40 e Galbiati è costretto a chiamare il time-out. Gli ospiti riescono a ridurre le distanze nel punteggio e chiudono a - 3 (53-50).

A inizio ripresa Trento sorpassa di nuovo i partenopei (56-58). La tripla dall'angolo di Owens riporta avanti la GeVi (63-62). I trentini continuano a colpire la difesa azzurra, con un Biligha incontenibile. Le due squadre si sfidano punto a punto. Due liberi di Pullen allo scadere consentono a Napoli di riportarsi avanti di 2 (77-75) a 10' dal termine.

L'ultimo quarto si apre con la tripla di Hubb che riporta Trento avanti (77-78). Ancora una tripla di Hubb a 4'38'' dalla fine porta la squadra di Galbiati addirittura sul + 10 (80-90). L'attacco di Napoli si inceppa e gli ospiti scappano a + 19 a 2'40'' dal termine, con un parziale da 3-24. Qualche canestro negli ultimi scampoli di gioco rende meno pesante nel punteggio la sconfitta. Finisce 93-103. E per gli uomini di Milicic ora centrare i play-off sarà davvero un'impresa.

CALCIATORI DEL NAPOLI A BORDO CAMPO - Tre i calciatori azzurri che hanno assistito al match da bordo campo. Si tratta di Gollini, un habitué del PalaBarbuto, Lobokta e Zielinski.