Napoli Basket, contro Trento al PalaBarbuto è uno spareggio play-off: "Rendiamo reale il nostro sogno"

Secondo impegno consecutivo in casa per la GeVi Napoli Basket che affronta nella tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Energia Dolomiti Trentino alla Fruit Village Arena PalaBarbuto. Gli azzurri sono in piena corsa per un posto nei play-off e quello contro la squadra di Galbiati e una sorta di spareggio.

“Siamo arrivati al punto in cui ogni partita è la più importante della stagione. Dovremo mettere molta energia e tanta corsa in questa gara. Deve essere chiaro che sarà importante correre indietro soprattutto per fermare la loro transizione. Inoltre dovremo essere duri, giocando insieme in attacco per poter mantenere vive le speranze e rendere reale il nostro sogno", le parole di coach Igor Milicic alla vigilia del match.

Ancora disponibili i biglietti per assistere all'incontro, con la biglietteria del PalaBarbuto che aprirà a partire dalle ore 17.30.