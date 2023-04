La Gevi Napoli Basket riaccende il sogno salvezza: battuta Tortona al PalaBarbuto

Gevi Napoli-Tortona finisce con il PalaBarbuto tutto in piedi ad esultare e ad applaudire gli azzurri per lo strepitoso successo contro la terza della classe. Gli uomini di coach Pancotto battono 82-69 la Bertram e riaccendono prepotentemente le speranze salvezza, con il match interno contro Pesaro e l'ultima in trasferta a Verona ancora da disputare. Strepitosa la prestazione di Michineau, autentico dominatore del match con 21 punti.

La partita

Pancotto sceglie Michineau, Howard, Uglietti, Wimbush e Williams nello starting five. Il primo quarto vede il dominio degli ospiti, trascinati da Christon, che chiudono in vantaggio di 8 (16-24). In apertura della seconda frazione Tortona allunga a + 10 con Filloy, poi Stewart con una tripla riporta gli azzurri a - 7. Poi ancora Stewart con tre tiri liberi accorcia a - 4, prima del - 2 di capitan Uglietti. A 7 minuti dall'intervallo Williams pareggia. Ancora Stewart sigla il canestro del sorpasso (28-26). Il secondo quarto finisce con la Gevi sopra di 2 (35-33).

Il primo canestro della ripresa lo mette a segno JaCorey Williams. Cinque punti di Michineau portano a + 8 Napoli. Poi un gioco da 4 punti di Howard regala il + 10 agli azzurri. A 2.15 dal termine del terzo quarto Wimbush da tre sigla il + 14 (60-46). Il canestro finale di Michineau riporta i partenopei sul + 9 (62-53) in chiusura di frazione. È sempre il francese ad aprire l'ultimo quarto con un canestro che vale il + 11. A 3.30 dal termine Williams sigla il + 12 (74-62). Michineau e Williams continuano a trafiggere la difesa di Tortona. Finisce 82-69 ed il PalaBarbuto esplode di gioia. In casa Napoli Michineau chiude a 21 punti, 18 a testa per Williams e Stewart.

Pancotto: "Questo è un mattoncino importante per la nostra casa salvezza"

"Abbiamo fatto una partita totale, di grandissima qualità sotto tutti i punti di vista. Questa squadra ha un cuore grande, che Napoli merita. Questo è un mattoncino importante per la nostra casa salvezza. Eravamo preparati alle difficoltà, sapevamo che questa era una partita 'all-in'. Dal - 10 in poi c'è stato un percorso netto di tutti. Oggi sono contento per i miei giocatori, per la città, per i tifosi". Così coach Cesare Pancotto ha commentato la vittoria su Tortona in conferenza stampa al termine del match.