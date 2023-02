PalaBarbuto fortino azzurro: la Gevi Napoli vince il derby con Scafati all'ultimo respiro

Terza vittoria di fila al PalaBarbuto per la Gevi Napoli, che dopo Milano e Sassari batte anche Scafati nell'attesissimo derby campano. Gli uomini di coach Pancotto riescono ad avere la meglio sui salernitani per 71-69 al termine di un combattutissimo match nel catino di Fuorigrotta. Decisivo un canestro di Stewart a 12 secondi dal termine.

Il match

Pancotto sceglie Michineau, Young, Stewart, Davis, Williams nello starting five. Scafati parte subito fortissimo e piazza un parziale da 3-12, prima del time out chiamato dalla panchina azzurra. Napoli si rifa sotto fino 9-12, trascinata da Michineau. Poi Scafati nel finale del primo quarto allunga di nuovo, fino a chiudere sul 9-16. L'inizio del secondo quarto è ancora ad appannaggio degli ospiti, poi Napoli accorcia nuovamente con Davis sugli scudi. Gli azzurri alzano i giri negli ultimi 3 minuti e chiudono a - 4, sul 28-32 all'intervallo.

Nella ripresa è ancora Michineau a trascinare la Gevi. 5 punti di fila del francese riportano i partenopei a - 3 sul 37-40 a 5 minuti dal termine della terza frazione, dopo il nuovo allungo iniziale di Scafati. A 1.40 dal termine del terzo quarto arriva finalmente il sorpasso: a sigillarlo è ancora Michineau, con una tripla che vale il 45-43. A 10' dal termine gli azzurri conducono di un punto (45-44).

Un canestro da due di JaCorey Williams e una tripla di Stewart in apertura dell'ultimo quarto, permettono a Napoli di allungare sul 50-44. Williams e Stewart proseguono nel loro quarto magico, poi Scafati approfitta di un improvviso black out azzurro e si riporta fino al - 1 (68-67) a 1.50 dalla fine. Scafati a 35 secondi dal termine raggiunge il pari a quota 69. Stewart con una splendida penetrazione riporta Napoli sopra di 2 a 12 secondi dal termine. L'ultimo attacco di Scafati con Logan non va a buon fine. Il PalaBarbuto può esplodere di gioia. La Gevi vince 71-69. Top scorer del match Michineau con 21 punti.

Pancotto: "Complimenti a tutti. Questa squadra tiene molto alla maglia che indossa"

"Faccio i complimenti a tutta la squadra. Giocare una partita di questo livello vuol dire che la squadra tiene molto alla maglia che indossa. Dedichiamo questa vittoria alla società, a i tifosi ed a tutto il mio staff di cui sono onorato di essere capo allenatore. Siamo una famiglia, staff tecnico, medico, dirigenziale, voglio ringraziare tutti loro. Ogni partita adesso è importante, non esistono più partite in casa o fuori, il livello si è alzato notevolmente. Siamo partiti male, soffrendo a rimbalzo e permettendo secondi tiri. Siamo cresciuti in ogni quarto, nell’ultimo periodo siamo stati bravi a cambiare ritmo. La vittoria è nata dalla difesa, siamo riusciti ad essere aggressivi sui loro tiratori, tenendo le loro percentuali molto basse. Dobbiamo stare attenti in alcune cose, tiri liberi, passaggi sbagliati. Dobbiamo lavorare su questo. Scafati è una squadra di altissimo livello, competere con loro è sempre uno stimolo importante". Questo il commento di coach Cesare Pancotto al termine del match.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket -Givova Scafati 71-69 (9-16; 28-32; 45-44)



Napoli: Zerini, Howard 5, Young 9, Michineau 21, Dellosto ne, Davis 11, Uglietti, Williams 10, Stewart 15, Zanotti, Matera ne, Sinagra ne. All.Pancotto



Scafati: Stone 3, Okoye 12, Caiazza ne, Mian 3, Hannah 6, Pinkins 17, De Laurentis ne, Rossato 2, Imbro, Tchintcharauli ne, Logan 10, Thompson 16. All.Caja.