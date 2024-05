Basket, la GeVi Napoli chiude la stagione con un successo nel derby contro Scafati

La GeVi Napoli Basket chiude la stagione con il successo nel derby campano contro Scafati. Sfumato il sogno play off, gli uomini di Milicic vincono 102-92 contro i salernitani e si concedono all'abbraccio del pubblico del PalaBarbuto nell'ultimo impegno stagionale. A fine partita dalla curva cori di ringraziamento alla squadra per la bella annata, impreziosita dalla storica vittoria in Coppa Italia conquistata a Torino. Commosso è apparso il coach nel saluto finale ai tifosi che lo acclamavano dagli spalti.

IL MATCH - Milicic per l'ultimo starting five della stagione sceglie capitan De Nicolao, Pullen, Brown, Lever e Owens. Scafati parte meglio nei primi 5 minuti, poi la GeVi rimonta e a metà primo quarto la schiacciata di Biar vale il sorpasso azzurro (14-13). Le squadre lottano punto a punto e la minore ansia da risultato concede più spazio allo spettacolo. Un tiro libero realizzato da Biar nel finale fissa il risultato del primo periodo sul 25-25.

Nel secondo quarto Napoli prova l'allungo (39-31) con una schiacciata di Zubcic in contropiede a 5'34" dall'intervallo. Con un parziale di 0-5 in meno di un minuto, però, Scafati ricuce gran parte del gap (39-36), tornando ad un possesso di distanza. Gli azzurri rispondono con una tripla di Tariq Owens. Un'altra tripla, messa a segno da Markel Brown a 2'16" dal termine della seconda frazione vale il + 10 ai partenopei (48-38). Ed è ancora una tripla di Zubcic a chiudere il periodo con lo stesso divario nel punteggio (56-46).

La ripresa si apre con una tripla di Blakes per Scafati. Gli ospiti provano ad accorciare il distacco, ma due punti di Sokolowski a 6'16" dallo scadere del terzo quarto regalano nuovamente il + 10 alla GeVi (67-57). La schiacciata di Biar a 1'48" dal termine del terzo periodo vale il + 14 azzurro (79-65). A 10' dal termine Napoli è avanti di 13 (85-72).

Alla metà dell'ultimo periodo, però, Scafati si ritrova a soli due possessi di svantaggio (89-83), dopo una paziente rimonta. Una tripla fuori ritmo di Pullen a 3'37" dal termine ricaccia i salernitani a 9 lunghezze di distanza (94-85). La tripla finale di Sokolowski e un ultimo canestro degli uomini di Boniccioli fissano il risultato sul 102-92.