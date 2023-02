Napoli Basket, Pancotto: "Orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra. Sappiamo di dover fare un salto di qualità"

“Il derby mi permette di dire quanto sia orgoglioso di essere allenatore di questa squadra che ogni giorno si 'sbatte' in allenamento per diventare migliore. Sappiamo di dover fare un salto di qualità, ed è per questo che abbiamo bisogno di 'strappare il biglietto' per alzare il livello della nostra fiducia. Sono convinto che questo ci permetterebbe di avere la continuità necessaria nel prosieguo del campionato. Entrare nella partita con grande determinazione, con durezza mentale e continuità in ogni quarto, come obiettivo per aggredire ogni momento della gara stessa". Così il coach della Gevi Napoli Cesare Pancotto ha parlato alla vigilia dell'atteso derby di campionato contro Scafati, in programma domenica pomeriggio al PalaBarbuto.

"Lo zoccolo duro da cui partire deve essere la difesa nell’uno contro uno, il lavoro sui blocchi sino al tagliafuori, garanzie queste per migliorare in attacco le nostre percentuali di tiro. Rappresentiamo Napoli ed i suoi tifosi, ed i primi a trasmettere questi valori sono tutti i componenti dello staff, e questo ci deve dare una carica in più di energia per tutta la partita", ha aggiunto il tecnico azzurro.