Basket, seconda vittoria di fila al PalaBarbuto per la Gevi Napoli: battuta Sassari dell'ex Bucchi

Secondo successo casalingo per la Gevi Napoli Basket, che al PalaBarbuto batte il Banco Sardegna Sassari dell'ex Piero Bucchi 93-83. Una vittoria importante per gli azzurri, che sfruttano ancora il fattore casalingo dopo l'exploit ai danni dell'Armani Milano. La squadra partenopea ritrova anche un grande Stewart, top scorer del match con 22 punti. Una notizia importante per il prosieguo della stagione.

Il match

Pancotto sceglie Michineau, Howard, Dellosto, Davis e Williams nello starting five. Sassari parte meglio e realizza subito un parziale da 5-0. Nella prima frazione regna l'equilibrio, con gli ospiti che chiudono a + 2 (23-25). Nel secondo quarto la Gevi 'strappa'. Capitan Uglietti suona la carica con una tripla. Gli azzurri allungano punto dopo punto, fino a raggiungere la doppia cifra di vantaggio. Kruslin prova a ridurre il divario dei suoi. Napoli va all'intervallo sopra di 8 punti (52-44).

Il terzo quarto rappresenta il capolavoro della compagine partenopea. Stewart, Howard e Davis trascinano i compagni, il divario tra le due squadre in campo si allarga in maniera inesorabile, fino ad arrivare al + 21. La frazione si chiude sul 77-58 per Napoli (+19). Howard e Williams vanno subito a canestro e portano gli azzurri al + 23. Nel finale Sassari accorcia, fino ad arrivare al - 9 a 2 minuti dalla fine. Per gli uomini di Bucchi, però, è troppo tardi. La Gevi controlla e chiude il match sul 93-83.

Top scorer del match Stewart con 22 punti. Da segnalare anche i 16 punti di Williams e i 14 di Davis. Domenica prossima un'altra sfida importante in chiave salvezza, con la trasferta di Trieste.

Pancotto: "E' iniziato, con il girone di ritorno, un altro campionato"

“Abbiamo fatto una partita di coraggio, di intensità, difendendo sulle loro caratteristiche principali, con qualche sbavatura in alcuni momenti della gara. E’ iniziato, con il girone di ritorno, un altro campionato. Ogni partita deve essere considerata un’opportunità. Mi è piaciuta molto la continuità con cui abbiamo giocato, è quello su cui stiamo lavorando in palestra. Ci sono tante note positive in attacco, cinque giocatori in doppia cifra, il rapporto tra assist e palle perse, i rimbalzi. Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Ringrazio i miei giocatori, anche quelli che non erano al massimo della condizione, per quello che hanno dato in campo. Young ha giocato una partita intelligente, per la squadra”. Così coach Cesare Pancotto ha commentato il match in conferenza stampa.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Banco di Sardegna Sassari 93-83 (23-25; 52-44; 77-58;)

Napoli: Zerini 4, Howard 10, Young 5, Michineau 12, Dellosto 7, Davis 14, Uglietti 3, Williams 16, Stewart 22, Zanotti, Matera ne, Grassi ne. All.Pancotto

Sassari: Jones 16, Dowe 8, Kruslin 13, Gandini ne, Devecchi, Treier 11, Chessa, Stephens 6, Bendzius 14, Gentile 15, Raspino ne, Diop. All.Bucchi.