Partita stregata per la GeVi Napoli, Reggio Emilia passa al PalaBarbuto

Seconda sconfitta consecutiva per la GeVi Napoli Basket. Gli azzurri perdono 87-89 contro Reggio Emilia in un match all'ultimo respiro. La squadra di Milicic paga la giornata disastrosa di Pullen e Sokolowski (5 punti in due e tantissimi errori) con il polacco che fallisce anche i due tiri liberi del possibile pareggio allo scadere. Non bastano i 19 punti di Zubcic e i 17 di Owens, ma soprattutto i 12 di De Nicolao e gli 11 di Lever, straordinari per grinta e applicazione. Tra gli ospiti da segnalare una prestazione sontuosa di Galloway, che di punti ne segna 24. Domenica prossima il derby campano in casa di Scafati dirà molto sul momento degli azzurri.

IL MATCH - Coach Milicic sceglie l'abituale starting five. Gli ospiti partono con un parziale di 0-8 nel primo minuto e mezzo di gioco, poi un canestro di Ennis sblocca gli azzurri. A metà tempo Reggio Emilia allunga sul + 10 (6-16), poi Napoli comincia lentamente a rosicchiare punti e a rifarsi sotto nel punteggio, poi nel finale della prima frazione la Reggiana allunga fino a chiudere sul + 13 (18-31) con la tripla allo scadere di Chillo.

Il secondo quarto si apre con un gioco da tre punti di Lever. A metà frazione Napoli riduce il gap a - 5 dopo una tripla di Owens (32-37). Poi a 3.38 dall'intervallo lungo Reggio Emilia torna sul + 9 (32-41), ma 6 punti di fila di Owens portano gli azzurri fino al - 3 (38-41). L'ultimo tiro di Sokolowski da tre si spegne sul ferro. Si va al riposo con gli emiliani avanti di 6 (44-50).

Reggio Emilia rientra con un piglio migliore dagli spogliatoi e riallunga subito sul + 11 (44-55). Napoli riduce il gap, ma una tripla di Galloway la ricaccia a - 11 a metà terzo quarto, con il giocatore ospite che si becca un fallo tecnico per un'esultanza provocatoria. Nella giornata disastrosa di Pullen e Sokolowski, ci pensano Nicolao e Lever ad aiutare la squadra a tenere botta. A 10' dal termine la Gevi è sotto di 6 lunghezze (69-75). Jaworski piazza la tripla del - 3 in apertura dell'ultimo quarto e il PalaBarbuto diventa una bolgia. La gara si gioca punto a punto, con gli ospiti sempre con il muso avanti a 30 secondi dal termine Ennis segna il - 1, poi Harvey realizza un gioco da tre punti con un fischio arbitrale che lascia più di qualche perplessità. De Nicolao a 10 secondi dalla fine riporta la Gevi a - 2. A 2.5 secondi Sokolowski ha i due tiri liberi del pari, ma li fallisce entrambi e Reggio Emilia vince 87-89.

ZUBCIC PREMIATO PRIMA DEL MATCH DAL PRESIDENTE GRASSI - Tomislav Zubcic è stato premiato dal presidente della Gevi Napoli Federico Grassi con il trofeo MVP del mese di novembre della Lega Serie A.

ENNESIMO SOLD OUT AL PALABARBUTO - Nonostante il ponte dell'Immacolata e nonostante l'orario particolare, la Fruit Village Arena PalaBarbuto ha fatto registrare l'ennesimo tutto esaurito stagionale sugli spalti.