Dove vedere Gevi Napoli Basket-Reggio Emilia in tv e streaming

Dopo il successo nel match dei quarti di finale ai danni della Germani Brescia, la Gevi Napoli Basket è attesa dalla semifinale di Coppa Italia 2024 a Torino contro Reggio Emilia. L'incontro si giocherà all'Inalpi Arena sabato 17 febbraio alle ore 20.45.

Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Dmax (canale 52 del digitale terrestre), su Eurosport e in diretta streaming su Dazn.