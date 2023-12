Napoli Basket, ennesimo sold out al PalaBarbuto con Reggio Emilia. Milicic: "Ritrovare mentalità affamata da sfavoriti"

Il PalaBarbuto Fruit Village Arena farà registrare l'ennesimo sold-out stagionale in occasione di Gevi Napoli-Pallacanestro Reggiana, 'lunch match' domenicale dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Allo stesso orario, le 12.00, gli azzurri avevano battuto l'Olimpia Milano in un incontro esaltante.

Dopo la battuta d'arresto di Pistoia, arrivata dopo quattro successi di fila, coach Igor Milicic chiede ai suoi ragazzi ritrovare una 'mentalità affamata': "Affrontiamo una sfida molto importante contro una squadra come Reggio Emilia che possiede grande talento individuale ed esperienza, soprattutto nelle posizioni di playmaker, guardia ed ala grande. Hanno giocatori che potrebbero decidere individualmente la gara. Il nostro obiettivo principale è quello di essere pronti per fermare il loro attacco in transizione, una delle loro armi letali. Dovremo mettere grandissima energia per provare a costringerli a giocare a metà campo, cinque contro cinque. Dobbiamo ritrovare, facendo un passo indietro, quella mentalità affamata da sfavoriti, per cercare di vincere contro avversari di così grande rilievo".

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Rossi, Galasso e Noce. Prima dell’inizio il presidente della Generazione Vincente Napoli Basket Federico Grassi premierà Tomislav Zubcic, eletto MVP del mese di novembre dalla Legabasket. L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 10.30.