Napoli Basket, parte la nuova stagione: visite mediche e test atletici per gli azzurri

E’ partita ufficialmente la stagione 2023/2024 della Gevi Napoli Basket. La squadra, che si è radunata in mattinata, fino al 18 agosto si sottoporrà alle rituali visite mediche con il responsabile dello staff sanitario dott. Giovanni D’Alicandro, e ai test atletici con il preparatore fisico prof. Mattia Digno. Ad attendere i giocatori c’era lo staff dirigenziale e quello tecnico. Il primo allenamento della squadra è in programma sabato 19 agosto al Palabarbuto a porte chiuse.

Nei prossimi giorni, in attesa dell’arrivo di coach Igor Mili?i?, attualmente impegnato nelle qualificazioni alle prossime Olimpiadi con la nazionale polacca, sarà definito e programmato il “Media day” che si svolgerà presso il PalaBarbuto. Nella stessa occasione ci sarà spazio per la tifoseria per conoscere e abbracciare per la prima volta i propri beniamini.

Già al lavoro Giovanni De Nicolao, Michele Ebeling, Alessandro Lever, Tariq Owens, Justin Jaworski, Tomislav Zub?i?, in attesa dell’arrivo di Michal Sokolowski attualmente impegnato con la nazionale polacca. A loro si sono aggregati i giovani Moussa Bamba, Simone Sinagra, Stefano Saccoccia, Sreten Coralic, Ivan Druzheliubov ed il classe 2001 Dut Biar Mabor, originario del Sud Sudan, centro di 216 cm, cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra Roma, che ha terminato la stagione al Pärnu, in Estonia, con 9 partite giocate, 4.9 punti e 6.2 rimbalzi in 15.4 minuti di media giocati.

Si attendono novità anche sul fronte mercato, con la dirigenza azzurra impegnata nel reperire soprattutto il play titolare.

Il calendario della preseason

La prima partita amichevole la Gevi Napoli la giocherà a Roma l’1 settembre contro la Luiss, mentre il giorno successivo a Rieti ci sarà la sfida contro la Sebastiani.

Il successivo weekend, il 9 e 10 settembre, la Gevi disputerà il Torneo di Sansepolcro al quale parteciperanno Pesaro, Pistoia e i rumeni del CSO Voluntari.

Il 15 e 16 settembre gli uomini di Milicic saranno di scena a Brindisi per il “Memorial Pentassuglia”, all’Happy Casa Brindisi e agli ungheresi del Falco Szombathely.

Infine il 23 settembre ci sarà l’abbraccio con il pubblico azzurro al PalaBarbuto in occasione del test amichevole contro la Vanoli Cremona.