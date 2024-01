'Dream team' Napoli: il basket spettacolo della Gevi 'sommerge' anche Pesaro

Al PalaBarbuto va in scena l'ennesimo show della 'banda Milicic'. La Gevi Napoli Basket sommerge Pesaro, reduce dall'avvicendamento in panchina tra l'ex azzurro Buscaglia e Sacchetti, con un netto 93-75 e inanella la terza vittoria consecutiva in campionato, che gli consente di rimanere nelle zone alte della classifica. Una partita a senso unico per 30 minuti. Uno spettacolo per gli occhi il gioco esibito da De Nicolao e compagni, che mandano in visibilio il pubblico partenopeo presente sugli spalti.

IL MATCH - Milicic sceglie lo starting five formato da De Nicolao, Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens. La partenza azzurra è da sogno, con una schiacciata immediata di Owens su assist di De Nicolao, che successivamente mette la tripla del 5-0. Il parziale iniziale non demorde Pesaro, che poco dopo ribalta la situazione portandosi avanti sul 5-6. Una tripla di Brown rimette la Gevi avanti di 2 (8-6). La guardia Usa, successivamente, ne mette altre due di fila di triple, allungando il vantaggio partenopeo sul + 4 (14-10). Dopo il pareggio di Pesaro, è ancora l'ex Varese, letteralmente scatenato, a piazzare un altro canestro da tre che vale il 17-14. Pullen e Lever ancora da tre, i marchigiani rispondono colpo su colpo. La prima frazione termina con gli uomini di coach Milicic avanti di 1 (23-22).

Il secondo quarto di apre con uno show di Tariq Owens, che in pochi secondi mette a segno 5 punti. Napoli riesce a togliersi il fiato sul collo degli ospiti. A meno di tre minuti dall'intervallo Sokolowski mette dentro tre tiri liberi che valgono il + 11 (42-31). Zubcic completa l'opera con una tripla successiva che regala il nuovo massimo vantaggio alla Gevi (+ 14), che è il distacco con cui si va negli spogliatoi sul 47-33.

La ripresa comincia con un canestro dell'ex di turno Tote', a cui risponde subito Ennis. Poi una tripla di Brown regala il + 17 (54-37). La tripla di Zubcic a metà frazione porta Napoli avanti addirittura di 22, facendo esplodere il PalaBarbuto. Il terzo quarto si chiude con un rassicurante + 20 per la GeVi (59-39). Milicic nell'ultima frazione concede minuti a Mabor, Ebeling e Lever, che continua a punire gli ospiti da tre, tra una tripla e l'altra di Pullen. Nel finale spazio anche ai giovani del vivaio Bamba e Saccoccia, che segna il canestro del + 30 (91-61). Gli ospiti rosicchiano punti negli ultimi minuti, con il match che si chiude sul 93-75.

IL TABELLINO - Gevi Napoli-Carpegna Prosciutto Pesaro 93-75 (23-22; 47-33; 69-49)

Gevi Napoli: Pullen 15, Zubcic 11, Ennis 13, De Nicolao 7, Owens 9, Brown 17, Sokolowski 5, Lever 13, Bamba, Mabor 1, Saccoccia 2, Ebeling. Coach Milicic.

Pesaro: Bluiett 14, Visconti 6, Ford 15, Maretto 5, Tambone 2, Cinciarini 9, Stazzonelli, Mazzola 9, Totè 15, Mockevicius. Coach Sacchetti.

Arbitri: Lo Guzzo, Grigioni, Catani.

LO STRISCIONE DELLA CURVA EST: "TUTTI A TORINO" - La Curva Est celebra il traguardo della qualificazione alle final eight di Coppa Italia dopo 17 anni: "15-02-24, arrivarci è già una vittoria. Fallo per noi, scrivi la storia. Tutti a Torino!".

LA RICHIESTA DEL PUBBLICO AL SINDACO MANFREDI: "RIVOGLIAMO IL PALAZZETTO" - Sul finale del match dalla Curva Est è partito un coro all'indirizzo del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presente a bordo campo: "Rivogliamo il palazzetto", per chiedere al primo cittadino una struttura sportiva all'altezza della terza città d'Italia.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - Milicic: “Volevamo dominare la partita, giocando con aggressività e concedendo il meno possibile. Adesso dobbiamo riposarci e pensare unicamente alla partita di Brindisi. È sempre difficile giocare una gara contro una squadra che cambia l’allenatore. Pesaro aveva un’energia diversa, all’inizio della partita tutti volevano dimostrare qualcosa al nuovo coach. L’abbiamo preparata per dominarla difensivamente, mettendo fisicità sulle loro guardie, sui loro esterni, e così è stato. Abbiamo avuto la sensazione di dominare la gara dal punto di vista difensivo per tutta la partita. Da lì sono nati i nostri attacchi, i nostri 93 punti, siamo molto soddisfatti nonostante nel primo tempo non abbiamo condiviso la palla come sappiamo fare. Giocare di squadra è la forza di questo roster. Il momento chiave è stata la palla recuperata da Sokolowski, in quel raddoppio nel secondo quarto, ci ha dato grande energia ed abbiamo trovato poi un canestro da 3 punti. I tifosi si sono accesi, e questo ha aiutato tanto a girare la partita a nostro vantaggio. Siamo consapevoli di avere tanti strumenti a nostra disposizione. Sono molto soddisfatto dell’energia difensiva della squadra. Giovanni De Nicolao sta facendo sempre meglio, sta venendo fuori e per noi è un giocatore fondamentale. Lever ha giocato una partita al suo livello, lo stavamo aspettando da un po’ e spero e credo che questa sia la svolta della sua stagione in termini di fiducia, nel poterci dare oltre alla sua qualità, quella velocità e quella forza di cui noi abbiamo bisogno".

Llompart: “Complimenti alla squadra. Era una partita di grande sforzo mentale dove non era facile affrontare una squadra che aveva cambiato allenatore, non avendo noi potuto preparare come sempre la gara. Inoltre dopo la vittoria di Venezia, ed il raggiungimento dell’obiettivo Final Eight, ci voleva grande mentalità da parte nostra. Sapevamo che Pesaro avrebbe iniziato forte la gara, ma noi abbiamo saputo lavorare e portare la vittoria a casa. Siamo felici, ma dobbiamo continuare il lavoro di crescita della nostra squadra per migliorare ogni giorno".

Markel Brown: “E’ stata una grande vittoria. Ci tenevamo a far rispettare il fattore campo contro una buona squadra come Pesaro. Sono contento dell’ottimo approccio e della prestazione collettiva, e sono davvero felice per l’entusiasmo del nostro pubblico".