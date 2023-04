Basket, il PalaBarbuto esplode di gioia: la Gevi Napoli batte Pesaro in un match entusiasmante

La Gevi Napoli fa il suo alla grande e nell'anticipo della penultima giornata di campionato batte Pesaro al PalaBarbuto e compie un passo fondamentale nella corsa salvezza, a 40' dal termine della sua stagione. Gli uomini di Pancotto dovranno ora attendere i risultati delle dirette concorrenti in campo domenica per avere ancora più chiaro il quadro della classifica ed andarsi a giocare tutto nell'ultimo match in casa di Verona. Straordinaria la cornice di pubblico nel catino di Fuorigrotta, esploso di gioia al fischio finale.

Il match

Pancotto sceglie Michineau, Howard, Uglietti, Wimbush e Williams. Il primo canestro del match lo sigla subito Michineau. Arriva subito la risposta di Pesaro con 5 punti di fila, ma Howard pareggia subito con tre tiri liberi. L'ex di turno Tote' sigla 4 punti, ma non riesce a tenere uno straripante Williams. Due triple di fila di Howard portano la Gevi sul + 6 a 4 minuti dal termine del primo quarto. Anche Joe Young iscrive il suo nome nel tabellino, con una tripla. La prima frazione si chiude con Napoli avanti di 3 punti (30-27).

Pesaro inizia nel migliore dei modi il secondo quarto e con un parziale di 0-8 passa a condurre il match. Lampo di Stewart che con un'azione da 4 punti riporta gli azzurri avanti. Tre liberi di Howard in chiusura di quarto fissano il punteggio sul 52-50 per Napoli all'intervallo. Gli uomini di Repesa aprono la ripresa con la tripla del sorpasso di Chetham. Zerini mette 6 punti. Il match si gioca punto a punto. Il lungo azzurro a 2.22 dal termine del terzo quarto commette il quinto fallo ed esce dal match, con Williams in panchina perché già gravato di 3 falli. La frazione si chiude sul 73 pari, a 10' dal termine dell'incontro. Una tripla di Stewart apre l'ultimo quarto. L'americano è in serata di grazia e a 6.30 dal termine piazza un gioco da 4 punti che porta a + 6 (85-79) la Gevi, prima di 5 punti di fila dei marchigiani, che si rifanno subito sotto. Michineau e Williams ristabiliscono subito le distanze (90-84). Cinque punti di Howard portano al + 11 gli uomini di Pancotto. Uglietti e compagni controllano la partita negli ultimi minuti e chiudono il match sul 98-87. 29 punti per Stewart, autentico mattatore della partita. 20 punti per Jordan Howard. Domenica prossima alle 18.00 l'ultimo e decisivo incontro in casa della Tezenis Verona.

Coach Pancotto: "Grazie al pubblico napoletano per quello che ha fatto per la squadra"

"Voglio ringraziare il pubblico, meritava questa vittoria e questo tipo di atteggiamento. Li ringrazio per tutto quello che hanno fatto per la squadra e per il Napoli Basket. Abbiamo fatto una gran partita, contro il secondo attacco del campionato. Nella ripresa abbiamo fatto bene in difesa, mantenendo l'alto livello in attacco. Abbiamo seguito in pieno il piano partita. Ringrazio tutta la squadra per quanto fatto, si sono sacrificati tutti. Se non hai intensità in queste partite, rischi di scendere. Noi non lo abbiamo mai fatto. Alla squadra negli spogliatoi ho detto che abbiamo fatto tanto, ma non tutto perchè manca l'ultima partita, che sarà fondamentale. Bisogna andare a vincere a Verona. Sappiamo che sarà una partita difficile, dobbiamo concentrarci solamente su quello". Così coach Cesare Pancotto ha parlato in conferenza stampa al termine del match.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro 98-87 (30-27; 52-50; 73-73)

Napoli: Zerini 6, Howard 20, Young 3, Michineau 16, Dellosto, Bamba, Uglietti 4, Williams 13, Stewart 29, Wimbush 7, Grassi ne, Matera ne. All.Pancotto.

Pesaro: Kravic 13, Abdur-Rahkman 17, Visconti 5, Moretti 3, Tambone 6, Gudmunsson, Charalampopoulos 3, Totè 10, Cheatham 17, Delfino 13. All.Repesa.