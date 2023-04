Biglietti Gevi Napoli Basket-Carpegna Pesaro: prezzi ultra popolari in tutti i settori

Sono in vendita i biglietti per la gara Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, che si giocherà sabato 29 aprile alle ore 19.00 al PalaBarbuto. Fruit Village sarà il match sponsor della gara.

La Gevi Napoli Basket, anche in questa occasione, ha voluto attuare una politica di prezzi popolari, con l’obiettivo di agevolare ancora di più tutti i propri tifosi ad accorrere al PalaBarbuto per questa decisiva sfida. Il club partenopeo, inoltre, ha voluto riservare ancora una volta un particolare riguardo ai possessori dell'abbonamento per le gare casalinghe, che saranno omaggiati di un biglietto dello stesso settore in cui hanno sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell'agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l'inserimento del codice barcode del proprio abbonamento.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito https://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita VivaTicket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno sabato alle ore 17.00.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara:

Tribuna Centrale: Euro 15

Tribuna Laterale: Euro 10

Curva/Gradinata: Euro 5

Settore Ospiti: Euro 15

Non sono previsti ridotti.

La Gevi Napoli Basket comunica che, grazie al rinnovo della partnership con Ippodromi Partenopei, tutti coloro che acquisteranno il biglietto per la partita, e i possessori dell'abbonamento, avranno un biglietto omaggio al botteghino per il Gran Premio Lotteria, in programma all’ippodromo di Agnano lunedì 1 maggio.