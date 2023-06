Napoli Basket, scelti il nuovo responsabile dell'area tecnica sportiva e il nuovo ds: l'annuncio

Prende forma la struttura dirigenziale del nuovo corso della Gevi Napoli Basket. Dopo l'arrivo dell'amministratore delegato Alessandro Dalla Salda e l'addio del direttore sportivo Alessandro Bolognesi, il club del presidente Grassi annuncia la nuova accoppiata che si occuperà dell'area tecnica.

Si tratta dello spagnolo Pedro Llompart, che ricoprirà la figura del responsabile dell'area tecnica sportiva, e del napoletano Giuseppe Liguori, che rivestirà il ruolo di ds.

Llompart, 41 anni, ha disputato da giocatore 22 stagioni tra ACB, Legabasket e Leb, di cui 12 in Acb, 2 stagioni in Legabasket Serie A, 1 stagione in EuroLeague, e 6 stagioni in EuroCup. Ha vestito in carriera le maglie, tra le altre, di Valencia, Lucentum Alicante, Cai Zaragoza, Retaber Gbc, Ucam Murcia, Iberostar Tenerife e Pallacanestro Reggiana. Dopo aver smesso di giocare alla fine della stagione 2022, ha collaborato come responsabile dell’area tecnica del Club Baloncesto Benidorm.

Giuseppe Liguori, 59 anni, ex cestista della Partenope Basket, da direttore sportivo ha portato Sant'Antimo dalla Serie C fino alla Legadue. Ha ricoperto ruoli dirigenziali anche Pozzuoli, Veroli e alla Virtus Arechi Salerno. Ha rivestito, inoltre, cariche istituzionali per la Lega Nazionale Pallacanestro e la FIP Campania.

Llompart e Liguori saranno ufficialmente presentati giovedì prossimo nel corso di una conferenza stampa al PalaBarbuto.