Napoli Basket, il Memorial Pentassuglia si chiude con una doppia sconfitta: esordio per Ennis

Si chiude con una doppia sconfitta l’impegno della Gevi Napoli Basket al Memorial Pentassuglia di Brindisi. Dopo il ko di venerdì contro i padroni di casa per 94-89, gli azzurri perdono di misura contro gli ungheresi del Falco Szombathely per 92-90.

Per coach Milicic, in ogni caso, sono arrivate indicazioni importanti a due settimane dall’inizio del campionato. In primis l’esordio di Tyler Ennis, che però nel finale del match contro i magiari ha accusato un infortunio alla caviglia che sarà valutato nelle prossime per ore. Per il canadese 12 punti a referto contro Brindisi e 6 contro il Falco. Ottima, ancora una volta, la prova di Jaworski, che ha messo a segno ben 23 punti contro gli ungheresi.

Il tabellino

GeVi Napoli Basket-Falco Szombathely 90-92 (28-20, 18-29,23-19,21-24)

Gevi Napoli: Pullen 11, Zubcic 4, De Nicolao 4, Jaworski 23, Sokolowski 14, Ebeling 11, Ennis 6, Lever 11, Mabor 6, Bamba, Saccoccia.

Lunedì la presentazione di Ennis

Lunedì 18 settembre, alle ore 12:00 presso lo “Skyline Mediterraneo”a Pozzuoli sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa Tyler Ennis.