Napoli Basket, media day al PalaBarbuto. Coach Milicic: "Il duro lavoro pagherà. Vogliamo far gioire i tifosi"

Media day al PalaBarbuto per la Gevi Napoli Basket. Dirigenza, staff tecnico e giocatori hanno incontrato la stampa prima dell'allenamento a porte aperte per i tifosi. Ad introdurre la conferenza stampa di apertura è stato l'amministratore delegato Alessandro Della Salda, la pietra miliare da cui è partito il nuovo progetto della società del presidente Grassi.

L'ad azzurro ha parlato di questi primi mesi all'ombra del Vesuvio e del lavoro svolto: "È molto stimolante e molto bello lavorare qui. Mi trovo molto bene. La cosa più difficile è stata lasciare delle persone a casa. Però dovevo fare delle scelte per dare una nuova linea ed iniziare un nuovo progetto. C'è molta unità nel portare avanti una progettualità che siamo convinti si rivelerà vincente".

Llompart e l'ultimo tassello per completare il roster: "Probabilmente sarà un americano"

Il responsabile dell'area tecnico sportiva Pedro Llompart ha fatto un bilancio del mercato, dando alcune indicazioni sulle caratteristiche del giocatore che la dirigenza azzurra sta cercando per completare il roster a disposizione di coach Milicic: "Sono molto felice di come stiamo lavorando. Sono stati due mesi di grande lavoro, ma credo che possiamo essere molto contenti di come stiamo costruendo la squadra. Abbiamo avuto molta pazienza, e credo che abbiamo scelto quello che ci occorreva. La squadra ha iniziato il lavoro molto bene, prima con coach Pancotto e da qualche giorno con Milicic. Ci manca ancora un giocatore, stiamo valutando tutte le opportunità di mercato con tranquillità, per trovare il giocatore adatto per completare il roster. Potrebbe essere un 2, un 2/1 o un 2/3. Abbiamo bisogno ancora di un creatore di gioco con talento, che magari abbia anche buone capacità realizzative. Un profilo di esperienza lo abbiamo preso con Pullen, non necessariamente deve essere un over 30. Sappiamo che l'ultimo inserimento è molto importante. Sarà un americano? Probabilmente sì. Il mercato è stato difficile. È una squadra totalmente nuova. Abbiamo avuto qualche trattativa lunga e difficile, che è andata a buon fine e qualche altra no. Ovviamente il fatto di non giocare le coppe un po' ci ha penalizzato. Ma noi abbiamo iniziato un nuovo progetto e sono convinto che in futuro ci saranno tanti giocatori che vorranno venire a Napoli".

Milicic: "Il duro lavoro pagherà. Vogliamo veder sorridere i nostri tifosi"

"Abbiamo bisogno di tutti per portare avanti il nostro progetto. La squadra si sta allenando molto bene. Si sta lavorando molto dal punto di vista, tecnico, tattico e fisico. Abbiamo ancora un mese per ultimare al meglio la preparazione. Vogliamo veder sorridere i nostri tifosi e la nostra gente. Il nostro obiettivo è lavorare duramente e siamo convinti che questo pagherà. Penseremo partita dopo partita. Sokolowski ci darà grande energia dentro e fuori dal campo. Abbiamo un roster che ha energia, passione ed ambizione. È una squadra che ha varie tipologie di talento, che lavora tanto. Ora cerchiamo un ultimo giocatore multidimensionale per completarlo", ha spiegato coach Igor Milicic, arrivato nei giorni scorsi a Napoli dopo gli impegni con la nazionale polacca.

Il tecnico croato ha ricordato anche il connazionale Mirko Novosel, indimenticato allenatore del Napoli Basket a cavallo tra la fine degli anni '80' e l'inizio dei '90: "Cercherò di seguirne le orme, soprattutto dal punto di vista umano".