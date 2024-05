Il Napoli Basket incontra i tifosi per celebrare al meglio la stagione: l’appuntamento

La Generazione Vincente Napoli Basket é pronta ad accogliere i tifosi per l’evento “Terzo tempo azzurro". L’iniziativa sarà l’occasione per celebrare insieme l’indimenticabile stagione, impreziosita dallo storico successo in Coppa Italia.

L’appuntamento è fissato alla Fruit Village Arena PalaBarbuto per mercoledì 8 maggio, dalle ore 19.00 alle 20.00 per scattare selfie, firmare autografi e tanto altro ancora.