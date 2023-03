Gevi Napoli Basket, coach Pancotto: "Abbiamo da raggiungere la 'mission' salvezza"

“Sappiamo bene che la Germani Brescia ha potenzialità da prime posizioni, oltre ad aver meritatamente vinto la Coppa Italia. Ha profondità del roster, fisicità ed atletismo, talento individuale, ed organizzazione di squadra. Dobbiamo aggredirli ovunque dall’inizio alla fine della gara per colmare il gap, sia in difesa che in attacco facendolo tutti insieme, e nello stesso momento. Abbiamo da raggiunge la 'mission' salvezza che deve aumentare la nostra energia. I pescatori della mia terra non si preoccupano delle difficoltà, ma di riportare il pesce". Così Cesare Pancotto presenta Gevi Napoli Basket-Germani Brescia, match della 24esima giornata del campionato di Serie A in programma sabato sera al PalaBarbuto alle ore 20.30.

Il club azzurro ha praticato una politica di prezzi estremamente popolari per l'attesissima sfida salvezza, con anche la promozione speciale di un tagliando omaggio per gli abbonati. Si attende, dunque, un palazzetto colmo di passione e rovente per spingere Uglietti e compagni alla vittoria dopo l'incoraggiante successo in trasferta a Trento di domenica scorsa. Anche la "Curva Est" ha lanciato un appello a tutti i tifosi a riempire il catino di Fuorigrotta per l'incontro con i lombardi.

Gli arbitri saranno Carmelo Lo Guzzo (Pisa), Fabrizio Paglialunga (Massafra) e Sergio Noce (Latina). Due gli ex della partita: Zerini da un lato e Christian Burns dall'altro.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara:

Tribuna Centrale: Euro 20

Tribuna Laterale: Euro 15

Curva/Gradinata: Euro 7

Settore Ospiti: 14 euro.

Non sono previsti ridotti.

I tagliandi sono acquistabili sul sito https://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno sabato pomeriggio a partire dalle ore 18.30.