Napoli Basket in finale di Coppa Italia, Milicic: "Il nostro popolo meritava questa gioia"

"Sono molto contento di aver vinto, è stata una partita bellissima, una vera battaglia. Abbiamo giocato bene in attacco e bene difensivamente, soprattutto nel secondo tempo. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto tutti un passo in avanti, soprattutto a rimbalzo e nella gestione degli ultimi minuti hanno giocato in maniera intelligente e accorta. Faccio i complimenti ai miei giocatori per quello che hanno portato in campo, per l’attitudine e la perseveranza che hanno dimostrato. È una grande vittoria, riportare Napoli in finale di Coppa Italia dopo 17 anni è una grande emozione". Così il coach della GeVi Napoli Basket Igor Milicic ha commentato a fine partita il successo su Reggio Emilia nell'entusiasmante match delle semifinali di Coppa Italia.

"Non è stato il singolo giocatore ma l’intera squadra ad aver fatto una partita incredibile, tutti hanno combattuto, tutti hanno dato qualcosa. Lo abbiamo fatto per questa grande famiglia che è il Napoli Basket, per il nostro popolo, per la nostra gente che meritava questa gioia dopo tanti anni. Nessuno avrebbe mai pensato che noi oggi saremmo stati qui e questo è un grande riconoscimento per noi, per la proprietà, per i nostri tifosi, per tutti noi!”, ha aggiunto il tecnico azzurro.