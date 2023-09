Napoli Basket, vittoria alla Link Campus Cup 2023: battuto in finale il CSO Voluntari

La Gevi Napoli Basket vincono la Link Campus Cup 2023, battendo in finale il CSO Voluntari all’over time per 87-81. Con una doppia vittoria su Pistoia sabato in semifinale e sulla squadra rumena nella finalissima, gli azzurri si sono aggiudicati il quadrangolare disputato a Sansepolcro a cui ha partecipato anche la VL Pesaro.

Avvincente, equilibrato e ricco di contenuti tecnici il match contro la squadra di Bucarest, con Pullen e Jaworski sugli scudi. Alla fine sono stati ben quattro i cestisti partenopei in doppia cifra.

A tre settimane dall’inizio del campionato, tante le note positive e le indicazioni importanti per coach Milicic, in attesa dell’arrivo di Tyler Ennis.

Il tabellino

CSO Voluntari Bucarest-Gevi Napoli Basket 81-87 (dopo 1 t.s. – parziali 17-21,16-18, 23-17,19-19, 12-6)

Gevi Napoli Basket: Pullen 15, Jaworski 18, Zubcic 7, Bamba 4, Ebeling, De Nicolao 2, Lever 7, Owens 13, Coralic, Sokolowski 16, Mabor, Saccoccia 5. All. Milicic.