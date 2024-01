Napoli Basket, per il girone di ritorno riapre la campagna abbonamenti

La Generazione Vincente Napoli Basket ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per assistere alle partite del girone di ritorno del campionato di Serie A che la squadra disputerà al Fruit Village Palabarbuto. I dettagli dell’iniziativa, che partirà il 4 gennaio, saranno resi noti nei prossimi giorni.

Sempre giovedì 4 gennaio, inoltre, saranno messi in vendita i biglietti per assistere alla partita contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, che si giocherà domenica 14 gennaio alle ore 18.30 presso il palazzetto partenopeo.