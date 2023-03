Nuova sconfitta per la Gevi Napoli: Brindisi passa al PalaBarbuto

Ancora una sconfitta per la Gevi Napoli, che cade al PalaBarbuto contro Brindisi per 80-96. Dopo aver condotto per tre quarti il match, così come nella precedente gara interna contro Varese, gli azzurri cedono nell'ultima frazione, nella quale gli ospiti escono fuori con prepotenza. Intanto la lotta salvezza si ingarbuglia sempre più, dopo il successo esterno di Reggio Emilia sul campo di Trieste nell'anticipo del sabato.

Il match

Pancotto sceglie Michineau, Young, Stewart, Wimbush e Williams nello starting five. A sbloccare il match sono subito due tiri liberi di Young. La guardia americana serve poco dopo JaCorey Williams per il 4-0. Ancora Young in penetrazione segna il 6-0, mentre il primo canestro di Brindisi lo mette a referto il napoletano Mascolo. Poi inizia una lunga alternanza nel punteggio, con sorpassi e controsorpassi tra le due compagini in campo. Il primo quarto si chiude con gli azzurri avanti di 1 (25-24).

Napoli prova ad allungare in più occasioni a 2.55 dall'intervallo trova un buon break con la tripla di Wimbush che porta gli uomini di Pancotto avanti di 7, prima che Michineau vada a canestro per il + 9 (47-38) a poco più di 2 minuti dal termine della seconda frazione. Dopo una schiacciata di Stewart, l'ultimo possesso di Brindisi si infrange su una stoppata azzurra. Si va all'intervallo con la Gevi avanti di 8 punti (51-43).

Nella ripresa Williams e Wimbush continuano a colpire Brindisi, che si affida a Bowman e Perkins per restare in scia di Uglietti e compagni. Gli ospiti riducono il distacco e a 10' dal termine Napoli è avanti + 4 (69-65). I pugliesi partono meglio nell'ultima frazione e a 8.20 dal termine sono avanti di 1 (72-73). A 6.50 dal termine Brindisi allunga a 6 punti il suo vantaggio. A 5' dal termine gli ospiti si involano sul + 12 (73-85) e piazzano il break decisivo. Williams commette il quinto fallo e abbandona il match, che per Napoli imbocca i titoli di coda. Finisce 80-96, tra i fischi del pubblico del PalaBarbuto. Tre gli azzurri in doppia cifra: Wimbush autore di 21 punti, Stewart (17) e Williams (15).

Il commento di Pancotto

"Abbiamo giocatore tre quarti di altissimo livello, poi ci siamo spenti nell'ultimo. Abbiamo usato poco quello che dovevamo usare. Non ci sono più alibi. Dobbiamo essere 40 minuti in mezzo al campo, non bastano più 30. Mi assumo tutte le responsabilità. La tenuta mentale, va insieme a quella fisica. Ora dobbiamo capire che dobbiamo sistemare quell'ultimo quarto. Noi abbiamo bisogno di tutti. Sappiamo dove dobbiamo e possiamo migliorare, ma ora bisogna farlo". Queste le parole di coach Cesare Pancotto in conferenza stampa al termine del match.