Napoli Basket, avanti tutta: gli azzurri battono Brindisi e vincono il terzo match su quattro

Tre vittorie su quattro e un inizio di campionato più che convincente. La Napoli dei canestri torna a sognare con la Gevi di coach Igor Milicic. Gli azzurri archiviano agevolmente la pratica Brindisi, battendo nettamente i pugliesi per 90-71 nel tripudio del PalaBarbuto, che da oggi prende la denominazione di "Fruit Village Arena". E lunedì 30 ottobre arriva a Fuorigrotta la Virtus Bologna per un altro match che si annuncia ricco di emozioni.

La partita

Milicic sceglie Jaworski nello starting five, insieme a Ennis, Sokolowski, Zubcic e Owens. I primi punti del match li mette a segno Zubcic dalla lunetta. I ritmi della prima frazione sono intensi e si gioca punto a punto. Poi a 2 minuti dal termine del quarto Napoli allunga sul 18-14 grazie all'undicesimo punto di Zubcic, servito da Ennis. Una tripla di Sokolowski dall'angolo porta gli azzurri sul + 7 (21-14), punteggio con il quale si chiudono i primi 10' di gioco.

Due punti di capitan De Nicolao, imbeccato da Owens, aprono il secondo quarto. Dopo tre minuti la Gevi allunga sul + 15 (32-16), trascinata da un Ennis inarrestabile, che serve nell'occasione Owens. A 2.30' dall'intervallo una tripla di Pullen porta gli azzurri sul + 18 (42-24). Poi ancora Pullen da 3 regala il massimo vantaggio con il + 19 (45-26). Due tiri liberi di Lever fissano il risultato sul 47-29 a metà incontro.

La ripresa parte con un 2 su 2 dalla lunetta di Sokolowski, che porta la Gevi sul + 20. Ancora Sokolowski a segno da 3, con gli uomini di Milicic che volano sul + 23. Owens esce momentaneamente per un problema fisico. Dopo la metà del terzo quarto si scatena Jaworski: doppia tripla e tiro supplementare per l'americano, che regala il + 29 ai partenopei. Ancora Jaworski dalla lunetta 'segna' il + 33. Milicic concede minuti anche ai ragazzi meno impiegati. Il terzo quarto si chiude con Napoli avanti di 27 lunghezze (72-45).

L'ultima frazione si apre con il primo punto in Serie A del giovane Saccoccia dalla lunetta. Napoli controlla in scioltezza il match e gestisce il vantaggio, concedendo a Brindisi qualche punto, con l'ex di turno Erik Lombardi che trova due canestri di fila. La tripla di Lever chiude il match, fissando il risultato sul 90-71 per la Gevi.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Happy Casa Brindisi 90-71 (21-14, 45-26, 72-45)

Gevi Napoli: Pullen 11, Zubcic 24, Ennis 13, Jaworski 9, De Nicolao 5, Owens 4, Sokolowski 12, Lever 11, Bamba, Mabor Dut Biar, Saccoccia 1, Ebeling. All. Milicic.

Happy Casa Brindisi: Morris 13, Mitchell 3, Sneed 8, Laszewski 5, Riismaa 12, Lombardi 4, Johnson 12, Bayehe 9, Kyzlink 5, Laquintana ne, Seck ne, Malaventura ne. All. Corbani.

Arbitri: Paternico’ - Perciavalle - Marziali.