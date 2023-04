Basket, Gevi Napoli ko contro Brescia in un finale convulso al PalaBarbuto

Dopo l'incoraggiante successo in trasferta contro Trento arriva una nuova sconfitta per la Gevi Napoli. Gli uomini di Pancotto perdono al PalaBarbuto 69-72 contro la Germani Brescia in un finale convulso. Sotto per quasi tutto il match, gli azzurri rimontano fino al - 1 nell'ultimo minuto di gioco. Poi qualche decisione arbitrale negli ultimi secondi che lascia più di qualche perplessità, fa terminare il match con uno strascico polemico.

Prima dell'inizio dell'incontro l'ex difensore del Napoli calcio Ruud Krol, presente a bordo campo, ha raccolto l'abbraccio e gli applausi del caloroso pubblico accorso al palazzetto di Fuorigrotta.

La partita

Pancotto sceglie nello 'starting five' Michineau, Howard, Stewart, Wimbush e Williams. Il primo canestro del match lo mette a segno Gabriel da 2. Risponde immediatamente Stewart con una tripla. Tra gli ospiti Nikolic commette subito due falli uno dietro l'altro e viene richiamato in panchina da Magro. Brescia alza il ritmo ed allunga fino al + 8 a meno di 2 minuti dal termine del primo quarto, poi Napoli accorcia fino a chiudere a - 3 (16-19) con la tripla sul filo della sirena del redivivo Young.

L'americano prende fiducia e apre il secondo quarto con un'altra tripla, che ristabilisce la parità nel punteggio. Brescia si riporta avanti col passare dei minuti. A 2' dall'intervallo brutto infortunio per Gabriel, costretto a lasciare il campo. Si va negli spogliatoi con i lombardi avanti di 4 (32-36).

Al rientro sul terreno di gioco la musica non cambia troppo. Brescia conduce sempre, con gli uomini di Pancotto a rincorrere con fatica e con le polveri bagnate in attacco. A metà frazione gli ospiti volano sul + 10. La tripla di Della Valle a 3.42 dal termine della terza frazione porta la Germani addirittura sul + 15 (35-50). Poi ancora Della Valle per il + 18. Napoli riesce a ridurre leggermente il gap e chiudere il terzo quarto a - 13 (42-55).

Brescia gestisce il vantaggio e riesce a controllare il match anche nell'ultima frazione, tenendo sempre Napoli a debita distanza per oltre 7 minuti. A 2.20 dal termine una tripla di Wimbush riporta gli azzurri sul - 9. Poi ancora Wimbush con un gioco da 4 punti riporta a - 5 la Gevi. Due tiri liberi di Howard trascinano i partenopei sul - 4 a 40'' dalla conclusione del match. Brescia riallunga a + 5, poi un gioco da 4 punti di Wimbush riporta ad una sola lunghezza di svantaggio Napoli a 14'' dal termine. Finale convulso. Gli arbitri fischiano un tecnico a Stewart a dir poco discutibile. Wimbush sulla sirena prova la tripla del pareggio, ma finisce sul ferro. Brescia passa per 69-72.