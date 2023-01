Basket, impresa della Gevi Napoli: battuta l’Armani Milano all’overtime

Era il 6 gennaio 2008 quando una ‘bomba’ da tre dall’angolo di Matteo Malaventura allo scadere regalò un memorabile successo al Napoli Basket sull’Armani Milano al PalaBarbuto. Quindici anni dopo il catino di Fuorigrotta ha vissuto un’altra giornata da ricordare nella storia cestistica partenopea.

La Gevi di coach Pancotto, subentrato nei giorni scorsi a Maurizio Buscaglia di cui era il vice, batte Milano all’overtime 87-81 al termine di un match spettacolare ed emozionante. Una squadra completamente diversa quella azzurra rispetto alla prestazione da dimenticare nel derby di Scafati appena sei giorni fa.

I primi ‘scossoni’ decisi dalla società del presidente Grassi in settimana sembrano sortire degli effetti, in attesa del neoacquisto Joseph Young che potrebbe esordire già domenica prossima a Varese.

Il match

Pancotto sceglie Michineau, Howard, Stewart, Davis e Williams nello starting five. La partenza della Gevi è ottima, complice una gran serata del francese Michineau, tornato ai livelli di inizio stagione. I partenopei chiudono il primo quarto sopra di 5 (23-18), dopo aver piazzato un parziale di 11-0. Molto equilibrata, invece, la seconda frazione con gli ospiti che recuperano una lunghezza e vanno all’intervallo al – 4 (41-37).

Nella ripresa Milano torna in campo con un altro piglio e grazie a Davies e a Luwawu-Cabarrot sorpassa Napoli, chiudendo a + 6 (52-58) a 10’ dal termine. Gli azzurri, però, non mollano mai, trascinati da capitan Lorenzo Uglietti, autore di una partita monumentale, e da Jordan Howard che sembra in serata di grazia. Proprio l’americano a 13 secondi dal termine subisce fallo su tiro da tre e realizza un tris di liberi che vale il pareggio, dopo la precedente bomba di Melli. Milano ha in mano l’ultimo attacco, ma Uglietti ruba la palla. Howard ha la palla della vittoria tra le mani, ma il ferro respinge, poi Davis e Michineau sui tentativi successivi non riescono a ribadire nella retina. Si va all’overtime, dove Napoli domina, trascinata ancora da Uglietti e da JaCorey Williams, che mette a segno due canestri importanti. Finisce 87-81 ed il PalaBarbuto esplode di gioia.

Top scorer del match Brandon Davies con 28 punti. In casa azzurra Jordan Howard chiude a quota 22, seguito da Michineau a 21. 14, invece, i punti di capitan Uglietti.