Napoli Basket show al PalaBarbuto: battuti i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano

Il Napoli Basket c'è e come, due indizi fanno una prova. Gli azzurri confermano la straordinaria prestazione all'esordio in campionato contro Sassari, battendo stavolta i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano per 77-68 nel tripudio del PalaBarbuto, sold out per l'occasione e tornato ai 'decibel' e alle vibrazioni dell'era Maione.

Una partita praticamente perfetta quella degli uomini di Milicic al cospetto della squadra più forte del campionato. Difesa solida, aggressività e il trio Sokolowski-Zubcic-Owens che demolisce Melli e compagni. Un inizio di campionato che fa ben sperare e che sta già mostrando i frutti del nuovo progetto partito in estate dopo due stagioni sofferte, culminate però con la permanenza nella massima serie.

Minuto di raccoglimento prima dell'inizio

Prima dell’inizio della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo della recente scomparsa degli ex azzurri Mirko Novosel, Tonino Zorzi e Brandon Hunter e per le vittime del tragico incidente di Mestre.

Il sindaco Manfredi presente a bordo campo

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha assistito al match a bordo campo. Al suo fianco anche l'ex presidente della Camera Roberto Fico.

Il match

Milicic parte con lo 'starting five' già visto a Sassari, con Ennis, Pullen, Sokolowski, Zubcic e Owens. Messina risponde con Flaccadori, Shields, Tonut, Mirotic e Melli. Il primo canestro del match è azzurro, con uno splendido invito di Zubcic, sul quale Owens schiaccia e fa subito esplodere il PalaBarbuto. Il 4-0 è proprio ad opera di 'Zubo', che successivamente infila anche la tripla del 7-2. A metà primo quarto ancora l'asse Zubcic-Owens produce il 13-4. I lunghi azzurri mettono in grandissima difficoltà Milano, che si affida Pangos per rimanere a galla nella prima frazione, terminata sul 23-13 in favore dei partenopei. Anche il secondo quarto inizia con uno squillo degli uomini di Milicic: Owens trova Jaworski, che mette a referto i suoi primi 2 punti del match. Milano risponde con la tripla di Mirotic. Gli ospiti accorciano le distanze e a metà quarto, con la tripla di Flaccadori arrivano al - 3 (31-28). Due penetrazioni vincenti di Ennis e Jaworski riportano Napoli a + 7 (35-28). Poi gli ospiti riaccorciano, fino ad arrivare al pari a un minuto dall'intervallo. Si va negli spogliatoi sul 35-35.

Al rientro in campo Zubcic piazza subito due liberi. Ancora 'Zubo' allunga sul 39-35, prima dei due punti di Owens che costringono Messina a chiamare il time out. Napoli affonda il colpo e Sokolowski e Zubcic trafiggono i meneghini con un parziale di 11-0. Il terzo quarto finisce sul 58-47, con gli azzurri avanti di 11 lunghezze a 10' dal termine. Milano riaccorcia le distanze poi due triple di fila di Pullen ricacciano a metà quarto gli ospiti sul - 12 (66-54). Sokolowski da tre allunga ancora, poi Owens sigla il 71-54 3' dal termine. Finisce 77-68 nel tripudio del PalaBarbuto.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Olimpia Milano 77-68 (23-13 / 12-22 / 23-12 / 19-21)

Gevi Napoli: Zubcic 17, Owens 16, Sokolowski 16, Pullen 10, Jaworski 9, Lever 7, Ennis 2, De Nicolao, Bamba, Mabor, Saccoccia, Ebeling. All. Milicic.

Olimpia Milano: Poythress 6, Bortolani, Pangos 9, Tonut 2, Melli 5, Kamagate ne, Ricci, Flaccadori 8, Hall 7, Caruso 4, Shields 1, Mirotic 26. All. Messina.

Arbitri: Baldini, Bartoli, Pepponi.