Napoli Basket, PalaBarbuto 'sold out' per il match con Milano: chiusa la campagna abbonamenti

Il PalaBarbuto è “sold out” per Gevi Napoli Basket-Armani Milano, incontro della seconda giornata di campionato in programma domenica alle ore 12.00 a Fuorigrotta. Il club azzurro ha annunciato nelle ultime ore il tutto esaurito per l’attesissima sfida contro i meneghini e contestualmente la chiusura della campagna abbonamenti, con 469 tessere staccate complessivamente.

Il Napoli Basket ha, inoltre, sottoscritto con il Comune di Napoli l’accordo per la concessione della gestione del PalaBarbuto, i cui dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma a Palazzo San Giacomo nella mattinata di venerdì, alla presenza dell’assessore allo sport Emanuela Ferrante e del dirigente dei grandi impianti sportivi del Comune Vincenzo Papa.

Per l’occasione sarà presente la proprietà del club partenopeo, la dirigenza, lo staff tecnico e l’intera squadra, che si presenterà idealmente alla città nel corso dell’incontro.