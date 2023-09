Napoli Basket, esordio vincente in amichevole: Jaworski e Zubcic sugli scudi

Esordio vincente per la Gevi Napoli Basket nella prima amichevole stagione giocata a Roma contro la Luiss. Gli uomini di coach Milicic battono i capitolini con un netto 47-80.

Subito sugli scudi Jaworski e Zubcic, autori rispettivamente di 23 e 21 punti. Da segnalare anche 11 assist per De Nicolao e 10 rimbalzi e 3 stoppate per Tariq Owens.

La squadra partenopea è scesa in campo con uno starting five formato da De Nicolao, Jaworski, Sokolowski, Lever e Mabor. Nella seconda parte della gara il tecnico croato ha dato spazio e minuti a tutti i giocatori a sua disposizione. La Gevi ha preso il largo nel punteggio nel finale, senza far segnare nell'ultimo quarto ai padroni di casa nemmeno un canestro.

Il Napoli Basket tornerà in campo sabato sera a Rieti contro la Sebastiani al Pala Sojourner alle ore 21.00 nel 1° Memorial "Riccardo Blasi".

Il tabellino della Gevi

Jaworski 23, Zubcic 21, Bamba 2 , Ebeling 6, De Nicolao 2 , Lever 7 , Owens 6, Sokolowski 8 Saccoccia 4, Mabor 1, Sinagra, Coralic. All. Milicic