Npaoli Basket, porte aperte alla tifoseria al PalaBarbuto per l'allenamento della squadra

Lunedì 28 agosto i tifosi della Gevi Napoli Basket potranno per la prima volta in stagione abbracciare i loro beniamini per l'allenamento a porte aperte al PalaBarbuto fissato dal club partenopeo in occasione del "Media day". L'appuntamento è fissato per le 17.30.

In precedenza staff dirigenziale, tecnico e giocatori incontreranno i media. E' fissata, invece, per giovedì 7 settembre la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti 2023/2024, che i tifosi azzurri potranno sottoscrivere a partire dalla settimana successiva.

Nel frattempo prosegue la preparazione precampionato della squadra, che da venerdì è diretta dall'head coach Igor Milicic, rientrato a Napoli venerdì dagli impegni con la nazionale polacca. Sul fronte mercato va completandosi il roster dopo l'arrivo dell'esperto play/guardia americano Jacob Pullen.