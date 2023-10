Napoli Basket, svelati i dettagli dell'accordo per la gestione del PalaBarbuto: "Proveremo a farlo vivere anche in settimana"

Mattinata speciale per la Gevi Napoli Basket. A due giorni dall'esordio casalingo in campionato contro i campioni d’Italia della Armani Jeans Milano, in programma domenica mattina al PalaBarbuto che sarà sold out per l'occasione, la squadra partenopea si è presentata alla città in un incontro a Palazzo San Giacomo con l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante ed il nuovo dirigente degli impianti sportivi Vincenzo Papa. La squadra era accompagnata dal presidente Federico Grassi insieme al socio Francesco Tavassi, all'amministratore delegato Alessandro Dalla Salda, a Sonia Palmeri di Generazione Vincente, alla dirigenza, allo staff tecnico guidato da coach Milicic e al roster azzurro.

L'incontro è stato propizio anche per illustrare i dettagli dell’accordo sottoscritto per la concessione della gestione del PalaBarbuto, che avrà validità fino al 30 giugno 2024 e sarà prolungabile di un'ulteriore stagione. L'assessora Ferrante, che non ha escluso di far prendere momentaneamente al palazzetto il nome di uno sponsor, ha parlato anche del sogno dell'amministrazione di costruire un nuovo palazzetto in città da 10000 posti: "La brevità della concessione è dovuta dalla possibilità di ricostruire il Mario Argento, vedremo cosa succede. Ci sono anche delle possibilità su Bagnoli. Per ricostruire il Mario Argento serve un ingente impegno economico che il Comune da solo non può sostenere. Attraverso Invimit stiamo cercando degli investitori, che al momento non ci sono. Per questo stiamo pensando a strutture già esistenti nel parco dello sport come alternativa. Se non riusciremo a ricostruire il Mario Argento, faremo un palazzetto in quella zona. Il nostro sogno è realizzare una struttura in città da 10mila posti, che sia in grado di accogliere tutte le manifestazioni sportive, e anche non sportive, a Napoli".

Grassi: "Lavoreremo per rendere il PalaBarbuto più bello e per farlo vivere anche durante la settimana"

"Siamo contentissimi di dare una mano alla città. Noi tre soci siamo partiti per lavorare per Napoli. Questo per noi è il sesto anno e quando siamo arrivati il basket a Napoli veniva da 6 fallimenti in 10 anni. Stiamo provando a fare quello che negli anni passati hanno fatto prima l'ingegnere De Piano e poi Maione. La ciliegina sulla torta di quello che stiamo facendo è la gestione del palazzetto. Noi lavoreremo per renderlo più bello, anche se ci rendiamo conto che 3900 per Napoli sono pochi, come dimostra il sold out per il match con Milano. Proveremo a far vivere il palazzetto ai tifosi anche durante la settimana, con tante novità, e non solo la domenica in occasione delle partite. Stiamo lavorando a tante cose. La convenzione è fino al 30 giugno con possibilità di rinnovo per un'ulteriore stagione. Speriamo di avere una stagione ricca di soddisfazioni e di eventi che richiamino tanta gente al PalaBarbuto", ha spiegato il presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi.

"Quest'anno abbiamo iniziato un percorso nuovo. Il nostro progetto viene da lontano, ma avevamo bisogno di un reset e per questo ci siamo affidati alla figura dell'amministratore delegato Alessandro Dalla Salda, uomo di basket", ha aggiunto Francesco Tavassi.

"Quando mi hanno chiamato per venire a Napoli, ho accettato con grande entusiasmo. Quella del palazzetto è una sfida complicata, ma anche molto stimolante. La strada imboccata è quella giusta, Napoli non deve aver paura di nessun avversario", ha concluso l'amministratore delegato azzurro Alessandro Dalla Salda.