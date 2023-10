Napoli Basket, arriva la prima sconfitta in campionato a Brescia

Dopo le due gioie contro Sassari e Milano, per la Gevi Napoli Basket arriva la prima sconfitta in campionato. Gli uomini di Milicic cadono a Brescia in casa della Germani per 80-71, in un match difficile per gli azzurri, che pagano anche la giornata non proprio positiva di alcuni elementi importanti come Zubcic e Jaworski, autori rispettivamente di 6 e 5 punti.

Dopo tre quarti tutti sul filo dell’equilibrio, con repentini parziali da un lato e dall’altro sempre rintuzzati, i padroni di casa riescono ad avere la meglio negli ultimi 10 minuti di gioco, scavando quel divario decisivo nel punteggio per portare a casa la vittoria.

Nel secondo quarto De Nicolao e compagni si erano ritrovati anche di 7 punti avanti, ma i lombardi sono riusciti a rimontare, fino a sorpassare i partenopei e chiudere a + 3 (sul 41-38) all’intervallo.

Nell’ultimo periodo, sotto di 10 punti a meno di 5 minuti dal termine, la Gevi ha la forza di risalire fino al – 3 a circa 90 secondi dalla fine, ma Burnell piazza i due canestri decisivi che chiudono i conti, regalando il successo alla squadra di Magro.

Miglior realizzatore in casa azzurra è Tyler Ennis con 13 punti. Domenica pomeriggio al PalaBarbuto arriva Brindisi per il pronto riscatto.

Milicic: “Complimenti a Brescia per la vittoria e grazie ai nostri tifosi che hanno fatto tanta strada per seguirci e sostenerci”

“Faccio i complimenti a Brescia e a coach Magro per la vittoria e per aver sfruttato al meglio i nostri errori. Abbiamo avuto la possibilità per rientrare nel finale, ma non ci siamo riusciti. Per vincere queste partite dobbiamo migliorare dal punto di vista difensivo. Sono comunque contento della prestazione e faccio i complimenti alla squadra e allo staff. Ringrazio i nostri tifosi che hanno fatto tanta strada per seguirci e sostenerci”. Queste le parole di coach Igor Milicic nella conferenza stampa post partita.

Il tabellino

Germani Brescia-Gevi Napoli Basket 80-71 (23-22, 41-38, 59-57)

Germani Brescia: Christon 6, Gabriel 5, Bilan 15, Burnell 15, Massinburg 11, Tanfoglio, Della Valle 8, Petrucelli 12, Cobbins 4, Cournooh, Akele 4, Porto. All. Magro

Gevi Napoli: Pullen 12, Zubcic 6, Ennis 13, Jaworski 5, De Nicolao 2, Owens 11, Sokolowski 11, Lever 11, Bamba, Mabor, Ebeling, Grassi. All. Milicic

Arbitri: Tolga Ozge Sahin, Denny Borgioni, Andrea Valzani.