Serie : La Geko Sant'Antimo ad Avellino per il derby infrasettimanale

Undicesima giornata infrasettimanale per il campionato di Serie B Old Wild West, con la Geko impegnata ad Avellino per il quarto derby della sua stagione. Si gioca domani sera al PalaDelMauro, contro un’avversaria ambiziosissima scottata dalle ultime due sconfitte subite con Roseto e a Roma. La Del Fes targata IVPC è squadra forte e competitiva, con l’esperto Benedetto in panchina ed una serie di giocatori che in questa categoria hanno sempre giocato per vincere, da Petrucci (8.9 con il 35% dall’arco) a Caresta (19 punti e 12 rimbalzi nell’ultima sfida con la Luiss) passando per i lunghi Eliantonio (10.7) e Valentini (8.4 con 6 rimbalzi), la guardia Marra (8.3 con il 40% da 3) e il playmaker Donato Vitale, che è il top scorer dei lupi con 11.1 punti cui aggiunge 4.8 rimbalzi e 2.7 assist. La variabile del team biancoverde, che ha rotazioni lunghissime, è però Matteo Caridà, guardia pescata l’anno scorso nelle minors che segna 9.6 punti in appena 16 minuti d’impiego medio e con talento e tiro dalla lunga (43%) può spaccare qualsiasi partita.

Quarta partita in 10 giorni per i santantimesi, che al netto di stanchezza e infortuni (coach Gandini non ha mai avuto la squadra al completo nelle ultime 6 giornate) stanno vivendo un momento importante della loro stagione, corroborato da 4 vittorie di fila che hanno portato i verdeblù nel gruppo delle terze a quota 14 punti. Il PalaDelMauro potrà rappresentare un importante banco di prova per una squadra in fiducia. “Sono tutti banchi di prova – dice Andrea Quarisa – ogni partita, nella prestazione prima ancora che nel risultato, ci dice qualcosa su quello che siamo e, a questo punto della stagione, anche su dove possiamo arrivare. Sarà così anche ad Avellino, contro una squadra lunga ed esperta che è reduce da due sconfitte e che dunque ci aspetterà con il coltello tra i denti. Noi però siamo in un buon momento, stiamo crescendo e proveremo a fare la nostra partita senza paura”.



L’Appuntamento – Si gioca al Pala del Mauro di Avellino domani alle 20. Arbitreranno i Signori Andrea Bernassola di Roma e Francesco Cattani di Cittaducale (RI). La gara sarà visibile per gli abbonati in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.