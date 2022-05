Basket, la Gevi Napoli vince a Bologna e centra la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Fortitudo Bologna

La Gevi Napoli Basket può festeggiare con un turno di anticipo la permanenza in Serie A1 ad un anno dalla storica promozione.

Gli uomini di coach Buscaglia, al termine di una partita molto equilibrata e tesa, vista l'enorme posta in palio, vincono per 64-56 sul campo della Fortitudo Bologna, condannando gli emiliani alla retrocessione in Serie A2.

Gara sempre in equilibrio per 39 minuti, con i partenopei che riescono a piazzare l'allungo decisivo negli ultimi 60 secondi di gioco.

Miglior marcatore degli azzurri McDuffie, autore di 15 punti, seguito da Gudaitis con 14. In doppia cifra anche Rich, che ha chiuso la sua partita a quota 11.