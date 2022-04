Serie B: Il Forio basket ospita Sant'Antimo per ritrovarsi prima dei play-out

Il Forio basket ospita Sant'Antimo alla ricerca di una vittoria che possa far preparare al meglio i play-out.

Non sarà facile, tornare a vincere, visto che Sant'Antimo è attualmente al sesto posto in classifica con 32 punti e non è ancora certo di giocare i play-off. Gli ospiti arrivano dall'importante vittoria contro Bisceglie che ha dato una grossa spinta in chiave qualificazione alla post season.

Forio non vince ormai da troppo tempo e neanche il cambio di guida tecnica sembra aver dato la giusta scossa per invertire il trend negativo. Domenica scorsa è arrivata la netta sconfitta in casa della capolista Agrigento che ha costretto i biancorossi a rassegnarsi a play-out.

Ci sarà bisogno di ritrovare la Forio della prima parte di stagione, però se si vuole provare a mantenere la categoria.

Appuntamento sabato 30 aprile, palla a due alle 17.00.