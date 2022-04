Serie B: Sconfitta interna per Forio che cade nel derby con Salerno

Inizia purtroppo con un infortunio la partita del Forio Basket. Alla prima azione Milosevic davanti vede libera la linea di penetrazione e, dopo aver segnato i primi due punti per i biancorossi, prende una storta alla caviglia atterrando.

La partita è molto equilibrata, entrambe le squadre riescono a tenere bene gli avversari in fase difensiva. Brava Salerno a trovare due triple che permettono di distaccare Forio poco dopo la metà del primo quarto. I padroni di casa non demordono e riescono a trovare, grazie alla tripla di Iannello e il canestro dalla media di Cacares, il modo di rientrare in partita.

Il secondo quarto inizia con ritmi molto alti, entrambe le squadre cercano di far girare velocemente la palla in fase offensiva per trovare lo spazio giusto da attaccare nella difesa avversaria. Si corre tanto ma, nonostante le tante occasioni, i primi tre minuti del secondo quarto vedono segnati solo un canestro per parte. Salerno è brava a tenere Forio sempre ad almeno due possessi di distanza. Forio cerca di recuperare ma non riesce a concretizzare al meglio le occasioni che permetterebbero un piccolo break. La partita è molto fisica, e gli ospiti sono bravi nei minuti finali grazie anche ai tiri liberi ad allungare e chiudere sul +11 con il tabellone che segna 23-34.

Si rientra dalla pausa lunga con Salerno che calca il parquet con la giusta grinta e mentalità, e che nei primi due minuti, grazie anche a tre triple consecutive, segna un break decisivo portandosi sul +23. Cala il morale per la squadra guidata da coach Marinelli, che fatica in fase offensiva a trovare canestri e che, allo stesso tempo, vede gli avversari riuscire a segnare anche i tiri più difficili.

Vani i tentativi della squadra di provare ad accorciare le distanze con Salerno che, nonostante il divario, non pecca di presunzione e continua a giocare la partita in modo attento. Il terzo quarto si chiude sul punteggio di 34-60.

Nell’ultimo quarto Forio strappa qualche punto a Salerno nella fase iniziale, senza però riuscire mai veramente ad impensierire gli avversari che tengono a distanza la squadra biancorossa. Nei minuti finali c’è spazio anche per Andrea Iacono e Andrea Iodice, entrambi promettenti 2006 del settore giovanile della squadra di casa. Il primo dei due riesce anche, con un tiro dalla media nell’angolo, a trovare i suoi primi due punti in prima squadra.

Forio Basket 1977 - Virtus Arechi Salerno 49-79 (10-15, 13-19, 11-26, 15-19)

Forio Basket 1977: Damir Hadzic 9 (4/11, 0/4), Shadi Nafea 8 (3/4, 0/2), Francesco Ciarpella 6 (3/7, 0/3), Simone Orsini 6 (2/4, 0/3), Andrea Antonaci 6 (2/3, 0/0), Juan manuel Caceres 6 (3/8, 0/2), Marco antonio Iannello 3 (0/2, 1/7), Jakov Milosevic 2 (1/1, 0/0), Andrea Iacono 2 (1/2, 0/0), Domenico Capezza 1 (0/0, 0/2), Andrea Imperatrice 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Damir Hadzic 16) - Assist: 12 (Damir Hadzic, Simone Orsini 3)

Virtus Arechi Salerno: Niccolò Rinaldi 27 (4/5, 6/9), Leonardo Marini 15 (6/10, 0/2), Antongiulio Bonaccorso 10 (3/7, 0/2), Luigi Cimminella 8 (1/3, 2/5), Emanuele Caiazza 7 (2/2, 0/0), Andrea Valentini 5 (2/10, 0/0), Dabangdata Loïq marie 3 (0/0, 1/1), Mattia Coltro 2 (1/2, 0/3), Marco Mennella 2 (1/2, 0/3), Luca Piacente 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Antongiulio Bonaccorso 9) - Assist: 11 (Luigi Cimminella 4)