Serie B: Il Forio basket in trasferta a Ruvo in cerca di riscatto

Dopo la pesante sconfitta contro Salerno e il cambio in panchina, il Forio basket cerca il riscatto in Puglia dove ad attendere i biancorossi ci sarà la Tecnoswitch Ruvo di Puglia.

La squadra del neo capo allenatore, Antonio Carone, vuole subito archiviare la sconfitta dell'ultimo turno su un parquet complicato come quello del Pala Colombo. Non sarà per niente facile però visto che i pugliesi sono una delle migliori squadre del girone.

Secondo posto in classifica con 34 punti, questo il bottino fin'ora in stagione per la Tecnoswitch con un posto play-off praticamente conquistato. I pugliesi arrivano da due vittorie consecutive, l'ultima nel big match contro Bisceglie e vogliono continuare a vincere per mantenere il secondo posto nella griglia degli spareggi promozione.

Per Carone una prima sfida da capo allenatore molto complicata che necessiterà di una prestazione praticamente perfetta per sperare di portare via i due punti dalla Puglia.

Appuntamento domenica 9 aprile, palla a due alle 16.15.