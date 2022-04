Serie B: Il Forio basket atteso dalla trasferta in casa della Fortitudo Agrigento

Squadra in casa

Squadra in casa Forio Basket

La 28esima giornata di campionato mette di fronte al Forio basket la peggior trasferta possibile. Gli uomini di Carone, infatti, faranno visita alla capolista Fortitudo Agrigento.

Trasferta di quelle che sembrano davvero proibitive per i biancorossi in serie negativa aperta e che vedono sempre più lontana la salvezza diretta distante 4 lunghezze. Assomiglia quindi, ad un'ultima spiaggia la gara del Pala Moncada con i padroni di casa, ormai certi del primo posto, che non vogliono lasciare nulla al caso.

I numeri della Fortitudo sono straordinari con una serie di vittorie da record e un ruolino di marcia inpressionante. Il primo posto già raggiunto, però, potrebbe lasciare qualche spiraglio a Forio che potrebbe approfittare di qualche rotazione maggiore da parte di coach Catalani e riuscire nell'impresa di portare a casa i due punti dalla Sicilia, cosa ancora mai avvenuta in stagione.

Appuntamento domenica 24 aprile, palla a due alle18.00.